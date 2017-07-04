墨西哥警方：来自加拿大的女教师死于谋杀-自杀

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墨西哥新墨西哥州警方说，上星期死亡的加拿大女教师和她的丈夫死于谋杀-自杀。他们已经不再寻找其他嫌疑人。这意味着警方已经肯定开枪者是夫妻俩中的一人。

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上个星期四（6月29日）在新墨西哥州中部城市阿尔布开克附近，32岁的Ursula Tammy Kokotkiewicz和她的丈夫，31岁的Jacob Kokotkiewicz被发现死在一辆停在路边的蓝色皮卡里。坐在驾驶座上的Jacob的腿中间放着一把9毫米手枪。两人都是头部中枪。

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两人当时似乎是在露营旅行的途中。Ursula毕业于多伦多大学，死前在达拉斯教书。她丈夫曾在美国军中服役。

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CBC记Shanifa Nasser报道说，目前还无法确认Ursula是加拿大公民还是仅仅在加拿大上过学。

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（RCI with CBC）

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