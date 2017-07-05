加拿大传统能源业大力投资绿色能源

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加拿大矿产资源丰富，天然气和石油、特别是油砂矿资源的储量非常巨大。但受到世界市场石油价格下降和为了解决地球变暖问题必须要削减温室气体排放量的双重压力，加拿大传统能源领域的公司开始多元化经营，拿出大量投资用于建设绿色能源项目。

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变废为宝

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据加拿大广播公司记者巴克斯Kyle Bakx的报道，不列颠哥伦比亚省金伯利Kimberley地区的苏利文铅锌矿在经过上百年的开采后几年前被关闭，拥有该铅锌矿的公司Teck拿出7千万加元的资金开始了恢复植被和清理污染物的工作，现在不少旧矿区已经被绿色的草地和树木植被覆盖，但仍然有许多裸露的地区。

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在不能把这些旧矿区改做住宅区或者商业区的情况下，如何妥善利用荒芜的旧矿区就成了一大问题。

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96块太阳能采光板可以随着太阳转 © Kyle Bakx/CBC

苏利文铅锌矿旧矿区所在的金伯利市政府的有关人员想出了一个与时俱进的点子，这就是在废旧矿区安装尽可能多的太阳能采光板，把荒芜的废旧矿区建成太阳能发电站。

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外来人漫步在苏利文废旧矿区上建立起来的太阳能发电站，不会知道这里原来是废弃的铅锌矿，96块巨大的太阳能采光板随着太阳每天的升起和落山不断变换着自己的角度和方向，就像向日葵那样跟着太阳转。

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向日葵

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这96块太阳能采光板产生的电力足够2百个住家家庭的电力需要，而废弃的苏利文铅锌矿矿区有足够的土地安装更多的太阳能采光板，把目前的发电能力提高2百倍；换句话说，不但能够满足金伯利市7千户家庭的用电需要，而且能够满足周边地区村镇居民的用电需要。

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金伯利市政府负责人 Scott Sommerville对市政府与Teck公司在苏利文废旧铅锌矿矿区合作建设的太阳能发电站非常自豪，认为这是对子孙后代造福的事情。

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潜力巨大

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Ernst & Young咨询公司的Meghan Harris-Ngae © CBC

专家们认为，把苏利文废旧矿区建成太阳能发电厂的经验显示，既然加拿大采矿和能源公司在关闭废旧矿区后需要花费几百万上千万的资金进行环境清理和恢复植被，再多花点钱建设太阳能发电站或者是风能发电站是一举两得的好事情；而且不但是金属矿旧矿区，废弃的煤矿旧矿区和开采过的油砂矿旧矿区都可以这样变废为宝。

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加拿大采矿公司和能源公司开始重视投资于绿色能源，因为这不但完成了政府要求采矿公司妥善处理废弃矿区的环境保护法规的要求，完成了政府规定的温室气体减排定额、甚至可能还有多余的减排额度用于出售，而且给采矿公司带来了可观的绿色能源经济收入，还给采矿公司和能源公司带来了改善形象的极好机会。

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Ernst & Young咨询公司的Meghan Harris-Ngae女士指出，能源和采矿领域的公司客户会在继续经营自己常规业务的同时投入财力物力上马绿色能源项目以实现自己的多种经营；这种趋势虽然仍然处于起步阶段，但发展潜力是很大的。

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除了在处理废旧矿区时兴建绿色能源项目之外，现在采矿公司和能源公司在没有电网覆盖的边远地区的开发项目中先期建设风力发电等绿色能源设施也越来越常见。

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RCI with CBC

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