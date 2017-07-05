大多伦多地区购房者中只有5%是外国人？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者Laura Fraser 的报道，根据安大略省的统计数字，在省政府推出外国人购房特别税之后在4月24日到5月26日期间购买房产的人中，只有4.7%的购房者是外国人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近多伦多房地产市场已出现冷却迹象 © David Donnelly/CBC

由于这是安大略省首次公布外国人在多伦多地区购买房产的统计数字，所以没有其他的历史资料可以进行比较。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过房地产市场分析师John Pasalis指出，这一房产过户统计数字并没有反映出安大略省政府推出的外国人购房特别税是否产生了抑制外资炒房的作用；因为这差不多5%的外国人购买房产的绝大部分是在4月20日安大略省政府推出外国人购房特别税之前就已经签约了的；因为从签署购房协议到房产正式过户通常需要一个月到三个月的时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过John Pasalis认为，最新的统计数字确实显示大多伦多地区的房地产市场在趋于冷却。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada