报酬太低：BC医生不愿继续提供安乐死服务

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虽然加拿大联邦政府一年前推出了安乐死合法化的法律，但许多加拿大医生不愿意提供这样的服务；有的是因为信仰的问题，有的则是因为报酬过低的问题。

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BC省一些原来提供安乐死服务的医生想打退堂鼓 © CHEK News

据加拿大广播公司记者 Karin Larsen的报道，不列颠哥伦比亚省维多利亚市医生Dr. Jesse Pewarchuk致信BC省有关当局说，目前省政府公费医疗系统只给提供安乐死服务的医生2百加元的服务费实在是太少了，这样的付费标准只有家庭医生正常报酬的一半；长此以往，那些原来同意提供安乐死服务的医生会选择停止提供这样既花时间、有带来很大的心理压力的服务。

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不列颠哥伦比亚省卫生部门最新公布的安乐死付费政策虽然稍稍上调了对安乐死服务的付费标准，每15分钟付费40加元，但同时限定只给医生每次安乐死服务支付90分钟的费用，也就是最多只支付240加元。

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根据Dr. Jesse Pewarchuk提供的数据，医生提供安乐死服务一般需要3个半小时的时间。

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加拿大医疗服务评估领域的专家Dr. Stefanie Green 指出，医生需要与要求安乐死服务的患者在没有外界压力的情况下认真讨论安乐死这一人生最后一个决定，限定时间又支付这么少的报酬，愿意提供安乐死服务的医生只会越来越少。

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Dr. Stefanie Green医生认为不列颠哥伦比亚省政府应该学习借鉴加西平原省份按时间给提供安乐死服务的医生付费的制度。

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