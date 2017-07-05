2015年5月，奥马尔获得假释后接受访问。
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民意分裂：昔日光塔纳摩囚犯卡德尔为什么获得加拿大政府千万赔偿？

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 5 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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奥马尔.卡德尔（Omar Khadr）曾经是美国名声狼藉的关塔纳摩监狱最年轻的囚犯 —— 2002年，在与美军作战时被捕，他才只有15岁。

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美国军事法庭控告他扔的一颗手榴弹炸死了一名美国士兵斯皮尔（Christopher Speer），并炸瞎了另一名士兵莫里斯（Layne Morris）的眼睛。

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2010年，奥马尔对指控认罪，并被判处8年徒刑。

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在被关押10年之后，2012年底，卡德尔终于回到加拿大继续服刑。

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目前，奥马尔已经获得假释，与帮助他打官司的一名加拿大女孩结了婚，居住在埃德蒙顿，并希望成为一名护士。

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星期二（7月4日），媒体透露，加拿大政府将向卡德尔道歉，并赔偿一千零五十万加币。

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（卡德尔与他的常年律师Dennis Edney.)

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政府赔偿千万并道歉：加拿大人民意分裂
消息一出，立即引爆互联网，而意见明显分为两派。

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支持这项决定的人称，无论何时，加拿大要坚持一贯的标准，尊重人权，尊重法律。

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加拿大前联合国维和部队指挥官达莱尔将军（Romeo Dallaire）表示， 让我们记住，卡德尔只是个孩子，一个孩子就是一个孩子。

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关注“儿童兵”权益的机构表示，我们终于意识到了错误。

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不过，反对声浪似乎更为巨大。

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保守党外交影子部长发布肯特（ Peter Kent ）说：“未成年人也可以自愿参与战争。更何况，有录像显示，奥马尔非常积极地制造炸弹。”

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保守党还在网上发起了抗议行动，并要求卡德尔把赔偿送给死亡和受伤的两名美国士兵以及家属。

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其次是一些民众对于一千万这个赔偿数字，表示不解。卡德尔是被他父亲带去参与反西方战争的，

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保守党称，特鲁多令一个恐怖分子成了加拿大最新的百万富翁。

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最高法院裁定：加拿大忽略了卡德尔的基本人权
有报道说，卡德尔的案子对前加拿大总理哈珀来说，几乎是上升到个人层面的案子了。

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他领导下的联邦政府曾就卡德尔案件打了三场官司，一直打到最高法院。

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但是，哈珀政府三场官司都输掉了。

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而2010年最高法院的裁定，更是奠定了现在要千万赔偿的基调。

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最高法院裁定的关键是，奥马尔被捕时只有15岁，未到成人年纪。

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在关塔纳摩监狱，奥马尔遭到审讯，被剥夺睡眠，而且得不到法律援助。

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而当时，哈珀政府没有对他给予应有的法律援助，忽略了他的基本权益。

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最高法院称，加拿大政府不仅违反了国际法，而且违法了加拿大人权宪章。

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至于具体的赔偿，奥马尔的律师要求的数字是两千万。

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而我们不可能知道背后的谈判细节。

渥太华大学法律系教授门德斯（Errol Mendes）表示，道歉与赔偿是因为加拿大是法治社会。这也是加拿大人引以为傲的地方。

他还说，如果政府不愿支付这个数字，并诉诸法律的话，赔偿金额可能更高。

他还批评把事件政治化的人，称这更是一项法律决定。

美军人家庭诉讼：卡德尔民事赔偿
奥马尔将获得千万赔偿的消息公布之前，两名美军士兵斯皮尔和莫里斯的律师在加拿大提出诉讼，要求卡德尔赔偿两名受害者。

2015年，斯皮尔和莫里斯家人曾在美国控告奥马尔.卡德尔，法庭裁决卡德尔赔偿两位军人一亿三千万。

但问题是，美国法庭的决定在加拿大没有执行力。要得到奥马尔的赔偿，还需要在加拿大发起诉讼。

渥太华大学的法律专家门德斯却表示，这个问题非常复杂。在他看来，需要考虑所有的因素，包括卡德尔认罪的背景等。

卡德尔家族
奥马尔的父亲阿麦德（Ahmed Said Khadr）是埃及裔加拿大人。

80年代，他参加过抵抗前苏联军队入侵阿富汗，并与阿富汗圣战组织关系紧密，包括基地组织领导人萨尔玛.宾拉登 —— 拉登曾经参加卡德尔女儿的婚礼，卡德尔家庭也是宾拉登儿子婚礼的座上宾。

他与妻子有5个儿子，2个女儿。

在90年代末期，阿麦德曾把4个儿子送到圣战组织接受军事训练。至少3个儿子曾参与圣战，两个儿子曾在关塔纳摩被关押。

2003年，阿麦德以及其他基地组织成员在阿富汗与巴基斯坦边境与当地保安人员发生枪战，被打死。

阿麦德死后，卡德尔一家搬回了加拿大，目前居住在多伦多。

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