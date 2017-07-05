看看中国是怎么做的：中国驻加拿大大使卢沙野答加通社记者问

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中国驻加拿大大使卢沙野上星期接受了加通社记者专访。采访很长，新西兰《外交事务》杂志转载的笔录打印出来有密密麻麻6页纸。报道此事的媒体多半把注意力放在大使关于加拿大政府在媒体面前太软弱以及加中自贸协定的评论上。但实际上记者提出的问题还涉及气候变化、引渡条约、知识产权和加拿大基建银行等方面，只是获得的回答有的简略有的详细。

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加拿大媒体以及加拿大政府对媒体的态度确实是卢沙野回答得最认真的问题之一

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当记者Mike Blanchfield和Andy Blatchford问到卢沙野在大使任期内的目标和工作重点时，话题却很快转向了加拿大媒体。他回答说，他的首要任务当然是加强两国合作，但是上任几个月后，他发现自己的工作重点应该加上更多地向加拿大公众和媒体宣传中国和中加关系。

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因为他觉得加拿大公众和媒体对中国和中加关系的重要性不够了解。更有甚者，“一些加拿大媒体对中加关系有误解，甚至对中国有偏见。” 例如在两国贸易上对中国的猜忌，把中国看作是威胁加拿大国家安全的敌人；轻视中国，认为“不值得放弃自己的价值观来换取和中国做生意的好处”；总觉得加拿大高中国一等，觉得中国没人权没民主没自由，等等。

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加拿大媒体老是把人权和贸易联系在一起，而加拿大政府屈从于媒体的压力

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卢沙野说，一些加拿大媒体经常把人权问题和贸易问题混在一起，坚持人权和自贸谈判挂钩。而他已经多次表示，中国不怕谈人权，但是不愿意在谈贸易的时候把人权扯进来。

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当加通社记者指出加拿大政府的立场也是把人权问题纳入自由贸易谈判时，卢沙野回答说，加拿大政府不过是屈服于媒体的压力。加拿大媒体相当强大，”政治力量“有时候要向媒体低头。

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看看中国共产党是怎么做的

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当记者问卢沙野他认为政府和媒体应该如何相处时，他回答说，中国共产党的优良传统是“从群众中来，到群众中去”。这句话的意思是，政府应该听取人民的意见，同时要引导和领导人民。一件事情对人民有好处，但是有些人不同意，这种时候政府就应该负起宣传的责任和引导人民的责任，让他们知道自己从中能得到的好处，从而争取到他们的支持。

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卢沙野指出，这就是中国能干成大事的原因。稍后在谈到政府应该如何对待媒体时他又补充说，国家领导人和普通老百姓是不一样的。老百姓考虑问题总是从自身利益出发，而国家领导人要考虑国家和人民的整体利益和根本利益。领导人要有勇气有担当，告诉人民什么才是国家根本利益。国家的整体根本利益实现了所有人都受益，反之所有人的利益都受损。

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加中自贸谈判：加拿大政府想咨询几轮都没关系，中国不着急

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卢沙野说，中加自由贸易协定是双赢，但是对加拿大的好处更大。加拿大市场不过3600万人口，而中国市场有13亿多人口。即使这份协定签了以后，中国在加拿大市场的份额也不会增加多少，而加拿大对中国的出口则会大大增加。所以对加拿大来说，越早和中国签自贸协定，越早得到好处。

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在回答关于中国投资的问题时，他表示，加拿大的基建项目太耗时间，恐怕中国投资者没这个耐心。加拿大能够吸引中国投资者的领域，可能有油砂矿。但是受低油价影响，吸引力也不会太大。还有”一些所谓的先进技术“算是有吸引力的，但最近的高科技公司收购案引起很多争议，可能也会让中国投资者更加谨慎。

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