用不着你教我怎么做：魁省野生动物园强硬回应因允许穆斯林祷告引起的争议

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一段最近几天在社交网站上流传的视频把魁北克省Safari野生动物园推到了舆论中心。在这段视频中，一群穆斯林在动物园的草地上举行用麦克风主持的礼拜仪式。视频发布者认为，在公共场所做这样的事是不对的。“为什么你们不能在自家客厅里做，请不要强加于我。”这段视频到星期三（7月5日）时已经被点击10万次。

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但是公园管理方回应说，这个穆斯林团体遵守了公园的所有规定，没有向其他游客传教，也没有堵住通道或干扰动物。其他宗教团体也在动物园里举行活动，但没有引起过不满。

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公园的老板让-皮埃尔.朗热在接受CBC早间节目采访时则表示，他经营这个动物园已经四十五年了，他不会因为有人骂就改变经营方式。“谁也不能跑来教我们怎么做人，不管他是穆斯林还是别的教徒，或是那些以为自己可以管天管地的人。”

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从他的姓氏（Ranger）来看，这位老板应该是本地法裔。但是他表示，魁北克是一个几百年来由移民建设起来的地方。包容彼此是我们必须接受的。

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该动物园在Facebook上发表了一个长篇声明，详细解释公园的有关规定和那天发生的事。从读者在这份声明下的评论可以看出人们在穆斯林问题上的巨大分歧。有些人为动物园叫好，有些人则呼吁抵制。

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Safari野生动物园位于蒙特利尔市南边60公里处，是本地的大人孩子夏天出游最喜欢去的地方之一。

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（RCI with CBC）

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