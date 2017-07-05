终身监禁！精心谋划杀死前女友，未成年者按成人判罪

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加拿大里贾纳一间法庭罕见地按照成人法律判处了一名未成年杀人犯。
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这名谋杀犯的名字也首度允许公开。
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他叫Skylar Prockner，今年19岁。
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2016年4月，他杀死前女友，16岁的Hannah Leflar时，他还没有成年。
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如果按照青少年法律判决，他只需服刑6年，且姓名不允许被公开。
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但是，法官Jennifer Pritchard决定，以成人法律对Prockner进行判罪。
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最终，判处他终身监禁，10年不许保释。
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之所以如此判决是因为，在庭审过程中，法官了解到了惊人内幕。
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（死去的女孩儿Hannah Leflar)
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Prockner和Hannah曾有过几个月的浪漫关系。但Hannah说，对方变得越来越猜忌妒忌，所以，她选择与他分手。
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但之后，Prockner在网上跟踪她，他发现Hannah有了新男友，妒火中烧。
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之后，他和一个朋友商议，密谋如何杀死她。他们甚至还给这个谋杀计划起了个名字。
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他在互联网聊天时称，要杀死Hannah，自己得不到她，别人也别想得到她。
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他还表示，想成为连环杀手。
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两人出台了详细的谋杀计划。
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去年四月的一天，他的那个朋友说服Hannah在放学后单独与Prockner见面。
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最终，Prockner在女孩儿家中，杀死了她。
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警方称，Hannah至少身中10刀。
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而在搜查Prockner家时，警方发现了大量的武器，包括刀、剑等
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她的父母表示，希望Prockner以成人判罪，公开他的身份。
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而帮助Prockner实施计划的那个朋友，也被裁定二级谋杀罪名成立，将在稍后宣判。
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