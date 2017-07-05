过去的老师别生气：加拿大总理特鲁多获爱丁堡大学荣誉博士学位

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加拿大总理特鲁多星期三（7月5日）前往英国女王伊丽莎白二世在苏格兰首府爱丁堡的住所拜访她。这是他自2015年10月当选以后第二次和女王的私人会面。他在会面结束后表示，和女王的交谈很愉快。她对世界上和加拿大正在发生的事有相当的了解和兴趣。

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在到达苏格兰之后和去见女王之前，特鲁多先去了爱丁堡大学，被授予该校荣誉博士学位。他在和女王合影时告诉她这件事，并开玩笑说，他得了这个博士学位，尽管是荣誉学位，恐怕还是会让一些他过去的老师愤愤然。女王被此话逗乐了。

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爱丁堡大学授予特鲁多荣誉博士学位是因为他”致力于推动平等和多元化“。这是他第一次获得荣誉博士学位。在结束对苏格兰的访问后，特鲁多将前往德国汉堡市出席20国峰会。

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（RCI with CBC）

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