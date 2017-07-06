自称右翼“骄傲男孩儿”成员，5名军人国庆日阻挠原住民纪念活动遭停职

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在7月1号加拿大150周年国庆日，各地都有庆祝活动。

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不过，加拿大一部分原住民却表示，这不是一个值得庆祝的节日。相反，令他们想起被殖民的历史以及现实生活中的问题。

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于是，国庆日当天，原住民活动人士在自己的保留地或其他标志性的地方举办纪念或抗议活动。

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在东部的哈利法克斯，7月1号当天，米克美族（Mi’kmaq）部落活动人士举办悼念活动。

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但5名白人男子忽然走过来打断了纪念活动。

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加拿大武装部队后来确认他们都是现役军人，但当时是在假日。

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他们自称是一个白人男性组织“骄傲男孩，Proud Boys”的成员，主张西方沙文主义，称“不再为白人创建的现代社会道歉”。

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米克美族纪念活动被5名军人打断

当时，米克美族（Mi’kmaq）活动人士是在富有争议的英国将军康沃利斯（Edward Cornwallis）塑像附近举行活动。

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康沃利斯1749年被任命为新斯科舍省长，也是哈利法克斯的创建者。不过，他也曾残酷对待原住民，引发争议。

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据说，他曾发出悬赏，谁杀死米克美族人，谁就可以得到现金奖赏。

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今年，当地米克美族人邀请来自不列颠哥伦比亚省的酋长灰熊妈妈（Chief Grizzly Mamma）参与活动，灰熊妈妈现场剃掉自己的头发，表示对死去族人的哀悼。

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现场的录像显示，纪念活动进行过程中，5名白人男子，其中一人肩上扛着加拿大旧版国旗 —— 加拿大红船旗，走过来。

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他们和现场参与纪念活动的人发生了争论。

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争论的话题包括了，白人男子指责现场的米克美族不尊重康沃利斯将军。

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他们质疑抗议者，你们在加拿大土地上，还是米克美族土地上？

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他们还问现场人士，你们是加拿大人吗？你们向加拿大交税吗？有加拿大医疗卡吗？

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尽管现场没有出现暴力冲突，但是，纪念活动的参与者对他们逐渐变得不客气了。

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5人后来自行离开。

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“骄傲男孩”是个什么组织？

在脸书上，“骄傲男孩”自称是个兄弟会。

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安大略理工学院的教授佩里（Barbara Perry）在接受加拿大广播公司CBC采访的时候表示，“骄傲男孩”这类白人至上的右翼组织最近两年有上升趋势的状况。

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这些右翼机构称自己“alt-light”，比另类右翼“alt-right”相对温和。

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佩里说，和很多右翼组织相似，“骄傲男孩”愤怒于白人男性权力、优越感近年来有所下降，反对多元文化，反对移民，反对全球化，反对大政府。

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他们是在保卫他们定义下的西方文明。

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最初，加入“骄傲男孩”有几个条件，比如宣布自己是“骄傲男孩”，做一个“骄傲男孩”纹身等。

但是，最近他们加入了一项要求，所有加入者都需要先去殴打左派示威者——这给该机构加入了暴力色彩。

佩里说，加拿大目前有一百多个这类的组织。早在2015年，她完成加拿大右翼组织研究报告的时候，就发现这类机构呈上升趋势。

目前，加拿大有一百多个活跃着的右翼组织。

她说，这个国际、国内、以及地方性的政治气候相关。比如美国川普上台。

但即便川普之前，这类组织在加拿大的成长土壤也很肥沃。

比如，出现极度反穆斯林、反伊斯兰的政客。

保守党党领袖竞选时，出现了里奇（ Kellie Leitch）这样的反移民、民族主义者。

目前看来，加拿大另类右翼组织的人数规模相对美国来说还比较小，也没有发生与此相关联的大规模的暴力行动。

原住民军人不希望这5人失去工作

事件发生后，加拿大军方表示，这5人目前已经被停职留薪，等待进一步的调查。

米克美族纪念活动的组织者摩尔（Rebecca Moore）表示，当时人们只是在悼念殖民过程中死亡的先辈。

加拿大与原住民和解修复关系的过程还在继续。

加拿大社会，包括军队，需要进行历史教育。

不过，也并非所有原住民都同意悼念活动组织者的做法。比如加拿大原住民国家军人协会就表示，不希望这5个人因此而丢掉工作，影响他们的前程。

该协会的发言人告诉CBC记者，现在人们处在一个政治两极化的时代，那些悼念活动组织者可能只代表着1%的原住民。

但是，加拿大军队负责人万斯将军（Jonathan Vance）却表示，周末事件令人遗憾，毫无疑问会对这5个人的军队前景带来影响。

RCI with CBC

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