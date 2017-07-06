领不到工资， 银行要收房，埃德蒙顿妇女经历的祸不单行

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联邦政府给雇员发工资的电脑系统出问题，连续几个月发不了工资已经令雇员们够闹心了，埃德蒙顿一位女士还因此遇到更大的麻烦，因为它领不到工资，无法按时支付房贷，还遭遇了银行要收回她抵押的住房。

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这位女士名叫杰奎琳·科尔多瓦（Jacqueline Cordova），由于联邦政府发工资的电脑系统出问题，她九个月没有领到工资。

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在加拿大，有不少人是没有多少存款的。杰奎琳有些存款，维持日常开销还可以，但每月750元的房贷就数目太大了。尽管她得到女儿的支持，但还是有一次没能按时交贷款。结果为她提供贷款的蒙特利尔银行通知她，要收回她抵押的房屋。

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杰奎琳向银行解释说，因为她工作的政府部门电脑系统出现问题，她暂时拿不到工资，要推迟还款时间，并为此道歉。但银行说，道歉没用，你面临什么困难是你自己的问题，我们只是想要按期收回该收的贷款。

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加拿大联邦政府在2016年2月开始使用一个支付工资的电脑软件系统，用于支付30万名政府雇员的工资发放。这个系统还有一个好听的名字，叫“凤凰薪酬支付系统”，可开始后不久就出现了问题， 有些人领到了超额的工资， 有些人的工资莫名其妙地少了， 还有一些人的银行账户上迟迟没有工资进账。

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科尔多瓦就属于最不幸的没有收到工资的群体。她就业于加拿大国防部在埃德蒙顿的一个基地。政府发工资的系统出现问题前， 她刚刚做完一个眼科手术，正在休病假，而休病假期间的报酬要向政府申请领取。可由于她工作的部门电脑系统问题， 无法印出她就业的记录和证明。

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她无可奈何地说，这就像一个多米诺骨牌效应，“政府发不出工资了，我们无能为力，可银行却要照常收钱。我们被夹在了中间，太难了”。

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在刚开始收不到工资时，她的女儿吉美娜·科多瓦（Jimena Cordova）努力帮助妈妈，她正在读大专，利用课余时间打三份工，家里取消了原来一直有的很多花费，包括电缆电视，家用电话，两个人用一辆汽车，买菜也尽量不买贵的。但仍然不能渡过难关。

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去年十一月，科尔多瓦照例应该每月缴纳房屋贷款750加元，但由于没领到工资，没有钱交，贷款方蒙特利尔银行就提出了法庭索赔，并要求科尔多瓦支付抵押贷款余额的全部金额：27万2,413加元。

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科尔多瓦去找银行解释， 可没有用。几个星期后，银行给她发来了准备收回她借贷抵押的房屋文件。

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科尔多瓦急得不行，只好向加拿大财政委员会咨询和求助。联邦政府财政委员会在十二月中旬向银行发了一封正式信件，解释说，造成科尔多瓦财政困境是政府的过错，并且要求蒙特利尔银行能在这件事上采取“灵活和理解”的立场。

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12月下旬，科尔多瓦终于获得了她的就业记录，申请到病假津贴，并补交了上个月欠下的贷款。接下来，她希望政府的信件能够说服蒙特利尔银行解除收回抵押房屋文件，不要在信用记录上留下这个污点。

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她的女儿说：“如果我妈妈的信用记录中有这个记录，那以后就很难和银行打交道了，没有银行再接受我们。”

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可让她们震惊的是，12月底又收到了蒙特利尔银行的通知，说仍计划收回他们抵押的房屋，最后期限是2月底。

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这次科尔多瓦已经实在没有办法，就联系了加拿大广播公司的“公之于众”节目。

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公务员工会”副主席Chris Aylward © CBC

节目组了解到科尔多瓦的情况后， 开始向银行了解情况。最后银行答应撤销收回科尔多瓦房屋的决定，并同意继续为其提供融资贷款服务。

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代表政府雇员的“公务员工会”副主席克里斯·阿罗德（Chris Aylward）说，科尔多瓦遇到的困境，只是在媒体介入关注之后，才让蒙特利尔银行改变主意，这令他很失望。他说：“联邦政府支付工资的系统出了问题，我相信全加拿大各个角落人都知道。而蒙特利尔银行这个特定的机构却不关心了解这件事会对其客户造成财务困境。他们应该对如何处理相关问题做出更多的探索”。

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加拿大广播该公司还进一步了解到，为了解决发工资的电脑系统出现的问题，加拿大政府支付的成本已经高于最初启用的数额，超过了4亿加元。再加上公务员因领不到工资无法按时支付账单的费用和利息也要在政府报销，又增加了额外支出6万多加元。

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RCI with CBC

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