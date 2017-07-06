加拿大总理虽年轻，可政府网站却不受年轻人喜欢

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加拿大目前执政的自由党政府总理只有45岁，内阁成员大多也很年轻，但该党不久前委托民意调查机构对加拿大年轻人所做的一项调查却显示，政府在为年轻人工作方面并不成功，尤其是在帮助年轻人求学、找工作、技能培训方面，做的很不够。

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加拿大广播公司记者根据信息获得法阅读了这份调查报告，其中提到现在年轻人主要依靠互联网求职和搜寻其它信息，但他们大都认为政府的网站没多大用。因为“政府网站层次太多，在上面点寻很长时间也难找到想要的信息，所以许多人就不再上政府网站了”。

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由加拿大就业和社会发展部委托进行的此次调查访问了16个关注青年人的团体的109名工作人员， 他们的年龄都是在16岁到30岁之间。

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© Canadian Press / Justin Tang

特鲁多上台之后，曾许诺要在降低学费、技能培训、暑期工作和长期就业等方面帮助年轻人。到目前为止，学生资助和贷款计划已经调整，毕业后低收入的学生可以有更长的还贷款期限，特鲁多还创建了一个青年理事会来为他提供建议。但其它方面的成效则不大。政府承诺2016年雇佣4万名青年人，最后只有9,000人，其中还有很多是兼职工作。政府各部中除了国防部和皇家骑警有针对年轻人的招募活动，其它部门都没有针对青年人的计划或广告。

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一些受访者称政府的网站“无聊”、“不吸引人”，也有的说就像进了“兔子洞”。还有一位说：“大多数政府的网站设计都不好，当你尝试找到你需要的信息时，常常会感到沮丧。因为你搜寻半天，也可能找不到”。

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调查报告还发现，现在的年轻人对政府网站上使用的“千禧一代”和“年轻一代”等称呼有抵制心理。他们认为这些术语带有“贬损和侮辱”的含义，意味着年轻人懒惰，没有进取心。

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报告建议政府部门重新设计网站，多考虑年轻人，避免使用“千禧一代”等称呼，修改社交媒体上的内容和数码广告。

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