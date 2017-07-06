新民主党领袖竞选开场不久 朱利安已经宣布退出

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加拿大新民主党党员将会在10月底投票选出新一任党领袖。

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和保守党党领袖竞选开场十几个人济济一堂不同，只有5名党员宣布参加新一轮新民主党领袖竞选的。

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不过，第一场辩论过后，就已经有消息称，来自不列颠哥伦比亚省的议员朱利安（Peter Julian）筹措资金遇到困难，准备退出。

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星期四（7月6日），朱利安在议会山召开记者会证实了这一消息。

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他在记者会上说，党内党员支持你，最好的行动就是为你的竞选捐款。但是，他没有筹得足够的款项继续选战。

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朱利安称，他稍后会宣布支持一位党领袖竞选者。

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新民主党下一次党领袖候选人辩论会在下周二。

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（宣布参加党领袖竞选的新民主党人，从左至右： Peter Julian, Charlie Angus, Jagmeet Singh, Niki Ashton, 以及 Guy Caron。cbc )

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