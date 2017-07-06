特鲁多将如何处理这段三角关系？G20国峰会的挑战

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加拿大总理特鲁多星期四（7月6日）已经到达德国汉堡。准备出席即将召开的G20国峰会。这次峰会被许多评论人士视为对他的外交能力的极大挑战。加拿大在自由贸易、气候变化和人口迁移等问题上目前和欧洲更加志同道合，但是以加美关系之紧密，特鲁多尽管和特朗普立场相左，却没法像德国总理默克尔那样直通通地说话。

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本届G20峰会的东道主默克尔上个星期已经表示，别指望这次汉堡相聚会轻松顺利。她还说：“谁要是以为孤立主义和保护主义能解决世界面临的问题，他就想错了。”就差没有直接点特朗普的名了。

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加拿大和欧洲的关系原本就密切，新近双方又签署了自由贸易协议。在美国这边，特朗普在多次怒怼加拿大后，几天前忽然发推文说，特鲁多是他“新找到的朋友”。NAFTA谈判当前，加拿大上下当然很希望特鲁多的这个新身份能够保持下去，不过加拿大国际问题专家汤姆.伯纳斯对此并不乐观。他说，特朗普的言论月月不同，我们先看看特鲁多能不能顶着这个新头衔过完这个星期再说吧。

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特鲁多面对的挑战和变数

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伯纳斯是加拿大国际管理创新中心（CIGI）的研究员。他认为，特朗普在气候变化和国际贸易问题上是不会改变心意的。G20峰会必须找到一个“中间地带”，才能避免出现大家摔门而去，甚至回去准备打贸易战的局面。特鲁多面临的挑战是，如何既让特朗普继续把他看作“新找到的朋友”，又倡导自由贸易和环境保护，同时帮着欧洲国家开辟这块中间地带。

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伯纳斯曾在国际货币基金组织任职，多次参加过这类国际会议。他说，在这些会议上，与会者真正开会讨论正事的时间不过四到五个小时，而且这几个小时还不一定按照定好的议事日程走。例如朝鲜本周的洲际弹道导弹试射，就可能让会议完全跑题。

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他认为这不一定是坏事。朝鲜的导弹可能让大家把在贸易问题和气候问题上的分歧先放下，就此挖掘出一个共同点。另外，特朗普除了特鲁多以外还有别的“新找到的朋友”，例如沙特阿拉伯，不会全靠特鲁多斡旋。

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特朗普和默克尔

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这一次G20峰会是否能在和谐友好的气氛中结束，很大程度上取决于特朗普和东道主默克尔是否能够和谐相处。今年三月份默克尔访美时，特朗普在让记者拍照时竟然拒绝和她握手，此事一时间成为国际头条。德国基尔大学政治学系的马塞尔.德索斯说，默克尔冷静而务实，和特朗普是完全不同的人。两人在贸易和气候等问题上立场也是对立的。但是她会抓住任何一个有可能达成一致的机会，以便获得些许可以向国内舆论交代的成果。

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伯纳斯说，跳探戈也好，打架也好，都需要两个人。默克尔的目标是否能够达到，很大程度上取决于特朗普的反应。而他的反应正是本次会议最难预测的部分。

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（RCI with CBC）

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