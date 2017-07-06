魁北克省将从今年秋季起提供免费口服堕胎药

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省卫生部长盖坦.巴莱特星期四（7月6日）宣布，从今年秋季起，该省孕妇将可以免费获得口服堕胎药RU-486（即 Mifegymiso），但孕期不能超过7周。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

巴莱特表示，魁北克省政府一向支持女性的选择权，尤其是在堕胎问题上。口服堕胎药是一种对女性相对有利的中止怀孕的方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC记者Andrea Bellemare报道说，在加拿大其他省份中，曼尼托巴、安大略、阿尔伯塔和新不伦瑞克也计划实行免费提供堕胎药物的政策，但是具体规定还在制定中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部在2015年批准了RU-486的使用。目前魁北克省也还没有完全决定提供这种药物的方式。巴莱特说，具体细则将在今年秋季公布。目前可以肯定的是，希望用口服药中止怀孕的女性需要拿到医生处方。医生在开处方前需要用超声波检测确定不是宫外孕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RU-486的价格在300加元上下。魁北克省卫生部最近和生产厂家谈妥了一个大批量采购的价格，但是没有公布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada