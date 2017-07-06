该省首次：萨斯喀彻温省保险公司因醉驾致死案起诉酒吧

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两年前的一个周末冬夜，49岁的萨斯卡通市民凯瑟琳.麦凯酒后开车，在一个十字路口撞上另一辆车。那辆车里的一家四口全部丧生。34岁的范德沃斯特和妻子当场死亡，他们5岁的女儿和2岁的儿子被送进医院，后来伤重不治。麦凯去年被判处10年有期徒刑。

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星期四（7月6日），萨斯喀彻温省的公立汽车保险公司SGI向麦凯出事当晚去的两家酒吧提出控告，据悉此类诉讼在萨省司法史上还是第一次。按照有关法律，该公司可以获得的最高额赔偿是95000加元。

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当时麦凯血液里的酒精含量超标两倍。SGI的副总裁卡梅伦说，酒吧的人完全能看出麦凯醉到什么程度，如果当时有人出面干预，阻止她开车，这起惨祸应该不会发生。

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SGI也打算对麦凯提出民事诉讼。

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（RCI with CBC）

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