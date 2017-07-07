加强节庆活动保安，蒙特利尔警方首次推出反恐指南

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每年夏季，加拿大的蒙特利尔市节庆活动频繁。在今年庆祝建市375周年之际，蒙特利尔警方首次推出了一份反恐指南，目的是加强节庆公众活动时的安保，预防恐怖袭击事件。

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蒙特利尔警方的官员说，在欧洲的一些城市多次发生以车辆袭击行人的恐怖事件后，警方开始采取预防措施。

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蒙特利尔警察局负责大型活动保安的官员马丁·格雷尼耶（Martin Grenier）说，虽然蒙特利尔的受威胁警戒级别并没有变化，但“零风险”是不存在的。

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加拿大广播公司拿到了这份25页的文件，在增加的安全措施中，包括建议在行人众多的区域设置水泥路障。

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© CBC

蒙特利尔警方还表示，已经与节庆活动的组织方、魁北克省警察署等机构 “分享” 这一指南，并已经在一些大型公共场所，如艺术广场（Place des Arts），设置水泥路障。

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（RCI with CBC）

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