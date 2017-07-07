飞行员短缺导致加拿大北方地区受害

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加拿大航空交通协会的测算显示，今后20年加拿大会面临短缺6千名民航飞行员的问题，造成这一短缺问题的主要原因一是新入行的民航飞机驾驶员工资低、二是民航飞机驾驶员培训费用昂贵、三是二战后婴儿潮一代民航驾驶员大量进入退休年龄。

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据加拿大广播公司记者Jimmy Thomson的报道，加拿大民航飞行员短缺的问题已经给经营北方地区飞行业务的民航公司带来严重的影响。

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24岁的航校学生Kandace Sittichinli © submitted by Kandace Sittichinli

专营北方民航业务的Buffalo Airways公司经理Mikey McBryan抱怨说，新聘用的民航飞机驾驶员呆不了多长时间就会被大型民航公司挖走；过去虽然也有跳槽的问题，但新聘用的民航飞机驾驶员还能呆上三年，现在却是呆上一年半左右的时间就被挖走，通常是前往加航下属的廉价机票区域性航空公司Air Canada Jazz。

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另一个经营北方民航飞行业务的Northwestern Air Lease公司也表示，由于飞行员跳槽到经营加拿大南部较大城市民航业务的航空公司，该公司由于缺乏飞行员而不得不取消一些航班。

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根据加拿大交通部的数据，2010年到2016年加拿大民航公司增加了至少2200架新飞机，虽然同期有近4千名航校毕业生获得驾驶民航飞机的资格，但仍然远远赶不上民航业对机师的需求。

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