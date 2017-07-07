BC急救护理员里德尔工作50年还没干够

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者 Liam Britten的报道，肯.里德尔Ken Riddle是不列颠哥伦比亚省Greenwood镇急救服务队的队长，已经工作了50年，是不列颠哥伦比亚省服务时间最长的急救护理员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

日益严重的毒品问题加重了急救员的工作负担 © Fred Gagnon/CBC

里德尔说他17岁就开始在Greenwood镇做急救服务员，从来没有换过工作、也没有换过工作地点；他认识镇上差不多所有的人，感觉就像是一个大家庭；每次出车急救都能看到熟人，这是很不错的感觉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

里德尔认识镇上的人，镇上的人也都知道这位老资格的急救员；有时他们都不打911电话而直接打电话给里德尔求助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然里德尔已经在急救员的岗位上干了半个世纪，但他仍然没有计划退休。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

里德尔的信条是，如果你喜欢干什么事就应该继续干下去；能够帮助需要急救的人、确保他们的平安是让人高兴的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada