不管你多大，今秋开始蒙特利尔全日制学生乘地铁都有优惠

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在加拿大的蒙特利尔都会区，从今年 9月1日开始，只要你是全日制在校学生，不论年龄大小，乘坐地铁都能享受优惠。

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加拿大广播公司的 Thomas Gerbet 报道说，学生组织为实现这一目标可是整整 “奋战”了15年，现在终于取得了胜利。

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目前的规定是，只有 25岁以下的全日制学生买地铁月票时能享受减价优惠，而学生组织一直抨击这个政策是“年龄歧视”。

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魁北克省前议员、提出有关修订法案的玛蒂娜·韦莱（·Martine Ouellet） 当时曾经表示，一个社会的发展和繁荣取决于有教育、懂技术的员工队伍，为什么年纪大的学生不能享受和年轻学生一样的待遇？

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魁省学生年纪大

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根据魁北克省统计部门 l’Institut de la statistique du Québec 的统计，在2012年，魁北克省的大学本科毕业生中，45% 的人年纪超过 25岁，魁北克是全国学生年纪最大的省份之一。

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学生地铁月票优惠价： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 蒙特利尔公交系统（STM）：$ 49.75 （正常价$ 83） 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · Laval交通局（STL）和Longueuil 交通局（RTL）：$ 108（正常价$ 135）

（RCI avec Thomas Gerbet/ Radio Canada）

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