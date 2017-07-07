原住民失踪、被谋杀妇女全国9场听证会日期确定

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加拿大原住民女性失踪被谋杀（MMIWG）全国听证会宣布将在今年9月至12月间举办9场听证会，具体地点日期如下：

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9月10日 安大略省桑德湾（Thunder Bay）； 9月25日 不列颠哥伦比亚省史密瑟斯（Smithers）； 10月16日 温尼伯市； 10月23日萨斯卡通； 10月30日 哈利法克斯； 11月6日 埃德蒙顿； 11月13日 耶洛奈夫（Yellowknife) 11月27日 魁北克省Maliotenam; 12月4日 努纳武特 rankin inlet

此前，在5月30日以及6月2日，已经举办了两场听证会。

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听证会委员会主席布勒尔（Marion Buller）表示，这只是首批公布的今年的听证会。2018年，会陆续在更偏远的地区举办更多听证会。

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听证会主要是希望研究原住民妇女女孩儿失踪与被谋杀案件高频率发生的系统性因素，找到解决问题的方式，以及纪念这些死去的原住民女性。

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有数字显示，已知的原住民女性失踪被谋杀人数达到4000人。

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而原住民社区表示，相当一部分受害人的案子没有得到及时正当的处理，还指责警方存在对原住民社区的偏见。

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所以，听证会也派出法律界人士，希望与这些受害人家属直接沟通。

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尽管整个听证会带着良好的愿望以及被寄予厚望，但是，活动开始并不顺利，原住民草根活动人士、受害人家属并不信任政府的行动。

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不列颠哥伦比亚省前总检察长欧帕尔（Wally Oppal)表示，听证会遇到困难并不令他感到惊讶。

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他说，事情非常困难，我们面对的是遭受过恐怖暴力、被政府忽视、并受到不公正待遇的人。

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但他鼓励受害者家属给听证会一个机会。

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他喊话说：抵制不是答案。如果你抵制，那就是你放弃了努力。你必须站出来，参与其中。“

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