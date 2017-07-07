煮熟的鸭子不会飞：1050万元已进卡德尔账户

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媒体过去几天报道的未得到官方证实的消息似乎已经成了现实，1050万加元已被存入卡德尔的银行账户。

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据加拿大广播公司的报道，了解内情的人士告诉加拿大广播公司说，加拿大联邦政府给卡德尔的1050万加元赔偿金已经在星期三晚上被存进了卡德尔的银行账户。

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熟悉内情但不愿透露姓名的人士星期四告诉加拿大新闻社说，自由党联邦政府之所以这么快就支付这巨额的赔偿金，是为了赶在两位宣称自己是卡德尔战争罪受害者的美国人之前让卡德尔得到这笔赔偿金。

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加拿大最高法院裁决卡德尔的人权受到践踏 © Handout/Canadian Press

美国法院裁决卡德尔要向美国军人Chris Speer的遗孀和另一位伤残的美国军人Layne Morris支付1.34亿美元的赔偿金，以为其扔出的手榴弹炸死炸伤美国军人的战争罪行负责。

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因为这是美国法院的裁决，不能自动在加拿大生效，所以多伦多律师David Winer代表上述两位美国人要求加拿大法庭紧急授权冻结联邦政府支付给卡德尔的任何赔偿金，法庭听询定在星期五进行；目前还不清楚在加拿大联邦政府的赔偿金已经进入卡德尔银行账户的情况下，这一法庭听询是否还会如期举行。

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