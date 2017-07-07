新增4万5千职位：专家认为加拿大已接近全民就业

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加拿大统计局星期五（7月7日）公布的数据表明，加拿大全国在刚刚过去的六月份增加了45300份新工作，失业率下降到6.5%。加拿大帝国商业银行经济师艾弗里.申菲尔德说，这意味着加拿大就业市场已经接近“充分就业”水平，即每个有工作能力并愿意工作的成年人都有工作。

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这并不意味着每个人都能每周工作五天。在六月份新增的4万多份工作中，只有大约8000份全职工作，其余绝大部分是半职。不过蒙特利尔银行经济师道格.波特在接受CBC记者Pete Evans 采访时指出，这仍然是2009年以来最快的就业增长之一。

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这也并不意味着加拿大全国进入充分就业。实际上，大部分新增的工作集中在魁北克省和BC省。两个省各增加2万8千和2万份新工。其他省份的就业率略有起伏。

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过去几个星期来，许多人都在预测加拿大银行将提高基准利息率。这将是加拿大银行七年来首次加息。申菲尔德认为，今天加拿大统计局公布的就业率数字不太可能影响央行的决定。

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（RCI with CBC）

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