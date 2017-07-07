为何向恐怖分子赔款千万？加拿大公共安全部长的解释

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加拿大政府向奥马尔.卡德尔做出正式道歉和经济赔偿，引起激烈争议。保守党领袖安德鲁.希尔更是称此举“令人作呕”。加拿大公共安全部长古德尔和司法部长威尔森-雷布尔德星期五（7月7日）召开新闻发布会，证实道歉和赔偿之余，也解释了这样做的理由。

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我希望加拿大人从中看到两件事：首先，我们的权利不是在任政府的心血来潮可以定夺的，其次，当政府践踏公民权利时，代价是非常高昂的。 加拿大联邦司法部长乔迪.威尔森-雷布尔德

古德尔说，今天的道歉和赔偿不是针对阿富汗战场上发生的事，而是针对卡德尔被俘后和被关押期间加拿大政府的一系列行为和决定做出的。这些行为和决定是清楚的事实，加拿大最高法院对此作出的判决也没有任何疑义。加拿大政府违反了最基本的准则，做了错事，这是没有疑问的。

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另一个考量是经济上的。古德尔说，联邦政府为卡德尔一案已经付出5百万加元的诉讼费用。从加拿大最高法院前两次的判决来看，继续把这场官司打下去是不明智的。将来法院判决的赔偿金额只会比现在更高。

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要怪就怪保守党吧

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卡德尔在关塔纳摩被关押了十年，是年龄最小的囚犯。在其他西方国家先后把本国公民引渡回国后，他又变成了关塔纳摩唯一一个拥有西方国家公民身份的囚犯。古德尔说，哈珀政府固执地拒绝引渡卡德尔，而且在几乎没有胜算的情况下仍然决定把这场旷日持久的官司打下去。这个案子本来不应该拖这么多年。

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但是保守党领袖希尔却说，也别把责任都推到保守党头上。加拿大安全情报官员去关塔纳摩审问卡德尔并把所得信息交给美国的事发生在2003年到2004年，那时候当政的可是自由党的保罗.马丁。

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加拿大最高法院过去的判决要求政府对卡德尔做出补偿。但是希尔说，2012年哈珀政府把卡德尔从美国引渡回加拿大，就已经是足够的补偿了。

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卡德尔希望政府的道歉能帮他恢复名誉

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卡德尔接受了CBC记者Rosemary Barton的专访。他表示，希望这个道歉能够让他多少恢复一点名誉，让人们在对他下结论时愿意了解更多的情况。他在找工作的时候数次碰壁，有的雇主明说是因为他的过去。他说，他理解有些公司必须顾及自己的名声，但是希望今后自己的路也顺一些。

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卡德尔出生在多伦多，10岁时被父亲带回中东。2002年7月卷入那场让美国军人斯皮尔丧生、也让他重伤被俘的战斗时，他也才15岁。他说，在那个年纪，把他放在什么环境里他就会接受什么影响，而他恰巧就被放在了那样一个环境里。

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卡德尔的父亲和本拉登的关系密切，四个哥哥都早早被父亲教导成基地组织的支持者。一家人在老卡德尔死后回到加拿大，住在多伦多。当记者问卡德尔是否和家人保持联系时，他的回答是肯定的。他说，你可以选择朋友，但是不能选择家庭。他承认现在自己和家人非常不同，和他们的来往“有时很难”。

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他说，大家通常都担心家人会对他有坏影响。但是他也许可以对他们产生一点好影响，这是他的责任，也算是一种贡献吧。

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在身处舆论中心这么多年后，他希望做一个路人甲，在上完护士课程后去“困难社区”工作，并希望专精于止痛镇痛方面的服务。“我有很多疼痛方面的经验，我能体会疼痛。”

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