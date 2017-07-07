BC省中部山火肆虐，三千人疏散

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC省中部Cariboo地区发生山火，并且火势不断扩大。有三千多当地居民收到了疏散通知。他们居住在La Hache湖西侧和97号高速公路108英里和105英里西侧地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地官员说，由于风大，火势蔓延很快，提前通知大家是为了避免天黑后被动。目前在火场有120名消防员，六架灭火直升机和15台重型灭火设备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期五下午，加拿大皇家骑警挨门查看，要求居民离开。威廉姆斯湖的旅馆和学校被暂时用作救助中心，安置疏散居民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

消防员在许多住宅旁边装了自动洒水器，希望能够为已疏散的主人保住房产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada