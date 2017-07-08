全民就业的背后：好工作和坏工作是有区别的

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加拿大统计局昨天（7月7日）公布了一个好消息：六月份全国新增4万5千多份工作，失业率下降到6.5%，这个就业水平已经接近“全民就业”水平，即凡是愿意工作、有能力工作的成年人都在工作。

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但是CBC经济专栏记者道恩.皮蒂斯（Don Pittis）却泼冷水说，对失业率的计算是有漏洞的，工作和工作是有区别的。例如，只要每星期工作几个小时，失业人口统计里就不会有你了。但是谁都知道，这点工钱对个人来说根本不够维持生计，对整个经济来说贡献也极有限。

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低薪低质量的工作和高新专业工作在统计数字中也看不出区别

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说到质量低的工作，许多移民都有亲身经历，过去的学历和资历不被承认，英语不好或口音重，潜在的种族歧视，这些因素把新移民困在一份“低质量工作”里。时间长了，连原有的专业技能也生疏了，更不要说继续进步。在这类工作里，甚至连英语水平也很难得到提高。

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加拿大西安大略大学国王大学学院的芭拉蒂.赛迪说，她认识一位女性移民，在菲律宾老家是从事市场开发工作的，来到加拿大以后做了十年的保姆。她不喜欢这份工作，但是也承认这总比她的第一份工作好。

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她找到的第一份工作是在农场抓鸡。

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赛迪认为，长时间从事低质量工作，让本人失去再上新台阶的能力，对整个劳动力市场也没好处。现代企业的经营模式需要的大量低薪工作和外包零工会让社会越来越不健康。

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对移民来说，如果一到加拿大就开始参加职业培训和语言培训，职业上升空间会更大。即使是不得不改行，早期培训也能让你更快地登上新职业的第一个阶梯。赛迪以一个墨西哥移民举例说，她在墨西哥时有自己的公司。移民到加拿大以后，她去学了焊接，现在是一个高薪焊工。

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当然工资并不是工作质量高低的唯一标准。赛迪说，一位在原籍国是市场经理的女性移民，来到加拿大以后把原来的业余爱好发展成了主业，成了一个教老年人跳桑巴舞的老师。对这位前市场经理来说，现在这份工作就是高质量、有意义的，因为它令她快乐。

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（RCI with CBC）

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