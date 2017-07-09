加广周末网络广播（2017年7月9日）

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听众朋友您好，欢迎收听收看加广中文台的周末网络广播节目。

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这个节目每周五在北美东部时间上午10点半，通过移动媒体在Facebook Live上直播，然后周六在加拿大国际广播电台网站上发表。您如果不能收看直播，可以随时到我们的网站上收听收看。

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今天和我一起在演播室里的中文部同事有方华、吴薇和沈二。此外还有一位我们通过远程视频链接邀请的特别嘉宾-加拿大广播公司CBC晚间新闻板块The National的助理制作人Sharon Wu。

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Sharon WU

“The National”是加拿大广播公司英语电视网每天黄金时间播出的最重头的新闻板块节目。它在这个星期三晚上播出了一部电视专题片，讲的是安大略省一名17岁的女孩，关注街头的无家可归者，带着相机到街上探访几十上百名无家可归者，而这部纪录片的制作人就是Sharon。

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这次节目就从Sharon的这部专题片开始，然后再请三位加广的制作人各介绍一篇本周所作的报道。

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我们先播出一小段Sharon制作的专题片，使大家有个感性了解。

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相信我们大家都曾在街上遇到过无家可归者，但像这样如此集中地看到这些蓬头垢面， 流落街头的男女老少的照片，心中还是会感到一种冲击。在实际生活中，我们也会听到人们流露出对流浪者的不同看法，包括华人群体中也是。有的同情多一些，加拿大各大城市都有很多慈善组织关注这些人，在他们眼中，这是一些不幸的人。另一种看法是同情少一些，带了一些不解或指责。我们华人移民中可能属于后者的较多。我们听到的就有说“加拿大福利这么好，他们流落街头是因为有不好的生活习惯”，曾听到一种比较中立的说法是“这些人没有选择一个积极的人生”。而这部纪录片为我们近距离地了解这个群体提供了一个特别的机会和视角。Sharon这部纪录片的题目就是Humanizing the homeless，更人性地看待或者对待街头流浪者。

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这个专题片有一个很独特的角度， 就是17岁的女孩Leah的照相机，以下是Sharon谈制作这部纪录片的过程，包括怎样选定这个题材，拍摄过程中有那些难忘的经历，包括小摄影师Leah的故事（请听音频）。

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如果您对这部专题片感兴趣，也可以点击这里收看：

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节目的第二部分是请三位节目制作人分别介绍一篇这个星期所作的报道。

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1.方华报道了加拿大在国庆节宣布的2名宇航员，包括竞选的过程，以及这两位胜出的原因。

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2.吴薇这个星期做了一篇报道涉及加中关系，是中国驻加拿大大使卢沙野回答加拿大通讯社记者的问题。

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© CP / Justin Tang

3.沈二的报道介绍最新的人工智能系统InspiroBot，它可以模拟人类大脑的联想能力，现场制作配上心灵鸡汤文字的图片。

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© RCI

以上是本周加广周末网络广播节目的全部内容。 谢谢您的关注， 再会。

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