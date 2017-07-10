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加拿大公园局正在迎接最大人潮，已加强教育，加紧执法

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 10 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大公园局为庆祝加拿大建国150周年，全年向公众免费开放。这不仅吸引着加拿大民众，也对外国游客有很大吸引力。随着中小学这个星期开始放暑假，预计会有更多的游客涌入国家公园和参观历史景点。

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班芙国家公园总经理Bob Williams © CBC

班芙国家公园今年游客的增长最明显，到五月份时已经增加了30%，而那里的露营地的预订也增加了10%。班芙国家公园的总经理鲍勃·威廉姆斯说：“对加拿大的旅游业来说，今年应该说是一个绝佳的风潮年，不仅因为国庆150周年，公园免费；还有加元与美元的汇率保持低位；有些加拿大女性还表示，因为不喜欢特朗普不再去美国旅游”。

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加拿大公园局为迎接游客的高峰做出了一系列准备，包括加强执法巡逻。 公园管理局还特意选择这个时机公布了一份有关游客违法和违规行为的调查报告，旨在通知民众，在公园发生的不良行为有上升趋势，提醒游客遵守公园的法规和各项规定。

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六年间国家公园系统共记录了43万起各类违规行为

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这份最近公布的加拿大公园执法评估显示，由于出现越来越多的违规行为， 公园不得不加强执法巡逻。常见的违法行为包括骚扰野生动物的正常生活，制造太多的噪音，以及在允许的露营地之外支帐篷露营等等。

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加拿大公园局总共管理着46个国家公园，171个国家历史遗迹，4个国家级海洋保护区和1个国家级城市公园。

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报告汇总了从20095月至20153月近六年期间，公园总共记录的违规和违法行为，包括

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  • 5,282宗违规行为，诸如在不适当的地方饮酒，聚会制造噪音等。
  • 有4,336宗属于违法行为，包括非法露营；还有2,574起非法狩猎、偷猎获非法钓鱼;
  • 另有2,203起游客没有给宠物狗带狗链。
  • 此外还有数千起非法使用火种或点火后无人照看，随意乱丢垃圾，骚扰野生动物或持有违规枪支。

公园执法人员还处理了一些不寻常的违规行为，例如48起裸体主义活动，以及较为严重的属于犯罪的行为，如私闯民宅、袭击他人和家庭暴力争端。

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© CBC/Kyle Bakx

更多的游客可能意味着更多的违规行为

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加拿大公园局发言人米根·布莱德利（Meaghan Bradley）说：“班芙是我们最繁忙的国家公园，这也意味着会发生更多的违规事件。因此，我们在班芙派出的巡逻人员比其他任何公园都更多。这样可以提高发现和处理违规事件的能力”。

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根据粗略的统计，包括路易斯湖在内的班芙国家公园是发生违规行为最多的地方，几乎占全国公园所有违规事件的四分之一。

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报告认为，公园的执法工作基本上达到了要求，但在某些方面还存在一些差距，诸如应对广阔的公园的警务方面的挑战：因为执法巡逻大多是在游客聚集区，对游客较少的空旷地区则巡逻有限。这导致了没能及时制止那些非法捕鱼，偷猎和鹿角收集行为，以及非法使用火种而造成火灾。在个别极端的情况下，还曾发生一名非法露营者，在国家公园里住了将近两年。

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公园执法部门正在不断加强 

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© CBC

加拿大公园局的巡逻人员以前是不携带武器的，在发现违规行为时，通常是口头制止，发出警告。对明显的违法行为也会提起指控或加以逮捕，必要时会与警方和其他执法部门合作。

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加拿大公园局在2008年成立了专门的执法部门，并得到授权可以有100名佩戴枪支的执法人员。这主要是为了应对不断增加的安全隐患，如武装偷猎者，或多人合伙的违规行为。

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公园局的发言人布拉德利说，目前，加拿大公园局已经增加了清洁维护人员，加强各公园服务设施，以提高接待能力。同时也在加大教育力度，通过各种方式教育公众。例如设立禁止喂食野生动物的宣传栏，告诉民众， 喂食野生动物等于要它们的命。去年就有两只狼为得到食物接近游客，为避免潜在的危险，公园不得不杀死了这两只狼。此外还提醒游客不能过于接近野生动物，离麋鹿的距离要保持在30米之外，离黑熊和棕熊的距离要保持在100米之外。违反这些规定则会被罚款，最高达上万元。

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布莱德利说：“通过加强意识，预防措施和执法行动，我们可以继续保护加拿大的国家公园和野生动物，并确保游客得到愉快的体验。收听

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