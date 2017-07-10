在纽约汽车撞人事件中被撞倒昏迷的加拿大妇女正慢慢恢复

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加拿大妇女埃琳娜·艾维蒂仙（Victoria Avetisian）从五月中纽约时代广场汽车撞人事件后处于昏迷状态，苏醒后正在慢慢恢复。

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38岁的艾维蒂仙家住蒙特利尔，是3个孩子的母亲。5月份到纽约参加亲属的婚礼时，在时代广场遭遇汽车加速冲上人行道撞人的事件。当时有23人被撞倒，其中一人死亡， 22人受伤， 3人伤势严重。艾琳娜就属于重伤者。

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© Reuters / Mike Segar

当时有一辆本田雅阁轿车冲上人行道，撞倒很多行人后被混凝土隔离墙挡住。警方抓到肇事者发现酒精超标，排除了恐怖袭击的嫌疑。26岁的肇事者理查德·罗哈斯曾在海军服役， 后因纪律问题遭除名，曾有两次醉酒驾车记录，这次被指控涉嫌谋杀罪和谋杀未遂罪。

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艾琳娜被诊断头部伤口严重和头骨破裂。 她的妹妹维多利亚说，埃琳娜两个星期前苏醒后从纽约市的医院转到了蒙特利尔一家医院。维多利亚说，她姐姐面临着一条漫长的复苏之路。

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事件发生后，埃琳娜的纽约亲属通过一个在线募捐网站发起为照顾埃琳娜筹集经费的活动。 到周一为止已经有525人捐款27，679加元。筹款的目标是5万加元。

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