洛基山旅游旺季到来，贾斯珀地区急需数百员工

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大西部落基山旅游胜地今年因为加拿大建国150周年免费开放，吸引了大量游客，可接待人力严重不足。以冰原景点著称的阿尔伯塔省贾斯珀镇已发出呼吁，迫切需要300多人填补旅馆、餐馆、酒吧和旅游公司的人手不足。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贾斯珀镇就业与教育中心执行董事Ginette Marcoux © CBC

贾斯珀镇的总人口只有4，600人。就业与教育中心执行董事吉内特·马库克（Ginette Marcoux）表示：“从未见过这麽多的游客。这对一个以旅游为主的小镇来说，真有点招架不住”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

松木平房酒店的经理迈克尔·瓦穗塔（Micheal Wasuita）说，“我们已经严重超负荷了，虽然我们喜欢看到生意这么兴隆， 但也有些担心不能满足游客的要求，损害贾斯珀的全球声誉”。他举例说，清理房间的员工为了加快速度，地板擦得不够干净，客人就会不满意。他的酒店夏季至少需要23名员工，今年还缺6名。他没有办法，只能也亲自动手刷厕所、擦地板， 晚上还要在前台接待客人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以前洛基山地区的几个国家公园是吸引大学生们暑期工作的热点，学生们来自世界各地。他们在打工之余还可以游览美景、徒步旅行、划独木舟。但今年来的学生却不多。马库克解释说，最可能的原因是工资较低和难以找到价格合理的住处。因为这个山区小镇的房价上升，出租房的价格提高了不少，更多的房主愿意把多余的房间租给旅游者，挣更多的钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前贾斯珀旅游业的许多人已经觉得很累了，可真正的旅游旺季才刚刚开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© PC / HO

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada