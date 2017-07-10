BC森林大火火势依然凶猛 一万五千人疏散 军队救援

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到本周一（7月10日）早上为止，不列颠哥伦比亚省（BC）中部内陆森林大火火势依然没有得到控制，比起上周末情况更加糟糕。

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最新数字显示，活跃的山火多达230处，其中有90处靠近民众居住地区。

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省政府表示，有超过1万人需要疏散，并请求联邦出手救援。

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估计疏散人数还会上升。

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联邦救援

周日，BC省政府请求联邦政府出手救援。

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联邦政府国土安全部部长古德勒（Ralph Goodale）表示，已经批准了BC省的救援申请。

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星期一下午，古德勒更新了联邦救援具体事项。

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包括启动全国紧急救援物资，主要是安置疏散人群的必需品，包括帐篷、睡袋等。

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目前已经有3000套婴儿床以及毯子送至了灾区。

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此外，已经开通BC上空通道，主要是为了让救援飞机，尤其是直升机可以出入自由。

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这主要是为了，第一，紧急疏散；第二，运送消防员以及救援人员；第三，支援警方行动，包括运送警力。

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他对于受影响民众提出三条建议：

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请所有人听从疏散指令，不要把自己置于危险之中； 带上自己的证件，以便在疏散过程中政府保持记录； 在加拿大“红十字会”登记。

国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）在推特上表示，加拿大军人已经准备就绪。

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如果你正处于这个地区，请留意下面的救援信息：

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疏散信息, 点击 Emergency Info BC.

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道路封闭, 点击 DriveBC.

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红十字会救助：1-800-863-6582

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BC森林大火救援服务 the B.C. Wildfire Service.

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森林火势地区 点击 Wildfire Status

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BC空气质量 Environment Canada

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(B.C. Wildfire Service)

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上万人需要疏散

从周五以来，已经有9500民众受火灾影响疏散，包括了 Ashcroft, Cache Creek, Princeton, 以及Williams Lake 地区居民。



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昨晚，再有一个镇，100Mile House镇，大约2千民众需要疏散。

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省政府指引人群向北面的乔治王子城（Prince George)方向转移，而不要向南部的坎穆鲁普斯（Kamloops）走，因为Kamloops已经满是从其他地方疏散来的火灾灾民。

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乔治王子市市长表示，全城动员，准备接待火灾疏散人群。

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目前，BC中部的森林大约有236平方公里的范围着火。

相关专家表示，因为风向以及其他天气状况，情况可能变得更糟。

大火的“罪魁祸首”是持续炎热干燥的天气，BC这些天都是在30度左右的温度，接下来一周，气温也没有下降，最高甚至达到35度。

而干燥的植被树木是最好的燃料。

大部分火灾是因为干闪电，但也有人类活动造成的火灾，比如乱扔烟头等。

同时，由于大风天气，风向突变等原因，导致火灾发展令消防员更加难以控制。

BC全省禁止营火

最新的消息称，目前BC省全省境内禁止营火。

省府严阵以待

同时，准备卸任的省长克拉克（Christy Clark）宣布，省政府将拨款1亿加币救援。

BC省上一次发生如此规模的森林大火还是在14年前。

她表示，周末有1000名消防员在BC省参与救援工作。这个星期，还会有350名消防员从全加拿大各处赶来参与救灾。

RCI with CBC

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