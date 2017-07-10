特朗普旅行禁令惹得祸？一加拿大居民“美加快速过关证”被取消

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从今年一月份，美国总统特朗普签署“旅行禁令”之后，许多人在担心进入美国受到影响，包括一些加拿大人。

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多伦多一名男子最近就向加拿大政府求救，称自己的Nexus卡（frequent travler program）卡忽然被取消。

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Nexus卡可以在主要陆路和港口使用，也可以在搭机进入美国、加拿大主要机场，或者从加拿大机场进入美国时使用。

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Nexus卡持有者不必经过漫长的过关等候，可以得到快速越过关卡的待遇。

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这名男子不愿意透露姓名，担心会受到影响。

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他表示，自己刚从沙特阿拉伯旅行回来，他出生在那里。

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7月4日，他收到美国边境管理局发来的邮件，称他的Nexus卡出现更改。

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他上网查询时发现，美国加拿大快速通道卡已经被取消。

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他表示，自己对此早已开始担心，因为听到了不少类似的故事。

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但是，他也表示，能够得到Nexus卡需要经过严格彻底的审查，包括了对申请者个人旅行历史，雇主证明，以及犯罪记录。

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该男子表示，因为拥有加拿大和巴基斯坦双重国籍，在特朗普的旅行禁令刚发布的时候，他没有特别的担心 —— 因为上面被禁止入境的6个国家是伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、和也门。

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他表示，自己在多伦多一家法律机构工作，每年前往美国两三次，主要是看望家人。

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但是，他说，这次自己的Nexus卡被取消，很可能是因为在从沙特进入美国时使用了Nexus卡，而他的姓氏令美国边境部门提高警觉。

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美国边境管理局发言人表示，只因为有个阿拉伯姓名而被取消Nexus卡纯属假消息。

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但多伦多的移民律师Todgham Cherniak表示，已经有四个人因为Nexus卡被取消而与联络。

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她称，这四个人全部为男性，都有穆斯林的名字，四人中有的拥有加拿大国籍，有的是加拿大永久居民。

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她认为，加拿大政府应该就此向美国政府提出问题，究竟为什么具有加拿大国籍或加拿大永久居民也会被取消Nexus卡。

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