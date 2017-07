总理特鲁多谈卡德尔赔偿：人权宪章保护每一个加拿大人 尽管有时会令你不安

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国军事法庭被裁定恐怖袭击、杀死美国军人罪名成立的加拿大人奥马尔.卡德尔最近获得加拿大政府一千零五十万加币赔偿。

消息引发民意大爆炸,反对声浪尤其高涨。

上周末,加拿大总理特鲁多在20国峰会(G20)结束的记者招待会上被问到了这一点。

他的回答是,加拿大人权与自由宪章( the Charter of Rights and Freedoms )保护所有人,我们每一个人,即便有时会令你不安。

他还说,这不是关于卡德尔案子的细节或价值。当政府违反了加拿大人权宪章,就需要进行赔偿。

估计特鲁多回到加拿大,在议会辩论时期,依然会被反对党质疑这一决定。

不过,对这次事件表示不安的人当中,也有许多是自由党的支持者。

加拿大纳税人联合会在网上发起抗议签名活动:“不要赔偿卡德尔”。

自由党政府的解释

加拿大自由党政府也向民众解释了为什么要对卡德尔进行赔偿。

国土安全部长古德尔说,这主要是赔偿在卡德尔被关押期间,加拿大政府忽略了对他的保护。

上一届保守党政府就是否侵犯卡德尔人权打了三次官司,一直打到最高法院,但三场皆输。

最高法院最终裁决,政府忽视了卡德尔人权,没有尽力保护他,让他在光塔纳摩关了10年,尤其是他当时还不到16岁,属于未成年。

随后,卡德尔律师提出赔偿2千万加币。最终与政府达成赔偿协议。

保守党前总理哈珀周末发布声明,称自己不对这笔赔偿负责。

也有保守党重要人士批评特鲁多政府的赔偿金额,认为应该继续上诉,由法庭决定赔偿数目。

国土安全部长古德尔对此的解释是,哈珀政府此前三场官司已经花掉了500万,继续这场官司,除了需要支付更多律师费用,交由法庭裁决的话,赔偿数字可能更多。

同时,卡德尔的美国军人受害人家属已经向加拿大法庭提出,要求卡德尔把这笔钱赔偿给他们。

(RCI with CBC)

