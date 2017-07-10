特鲁多在G20闭幕记者招待会上，回答关于卡德尔赔偿的问题。
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总理特鲁多谈卡德尔赔偿：人权宪章保护每一个加拿大人 尽管有时会令你不安

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 10 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在美国军事法庭被裁定恐怖袭击、杀死美国军人罪名成立的加拿大人奥马尔.卡德尔最近获得加拿大政府一千零五十万加币赔偿。

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消息引发民意大爆炸，反对声浪尤其高涨。

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上周末，加拿大总理特鲁多在20国峰会(G20)结束的记者招待会上被问到了这一点。

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他的回答是，加拿大人权与自由宪章（ the Charter of Rights and Freedoms ）保护所有人，我们每一个人，即便有时会令你不安。

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他还说，这不是关于卡德尔案子的细节或价值。当政府违反了加拿大人权宪章，就需要进行赔偿。

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估计特鲁多回到加拿大，在议会辩论时期，依然会被反对党质疑这一决定。

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不过，对这次事件表示不安的人当中，也有许多是自由党的支持者。

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加拿大纳税人联合会在网上发起抗议签名活动：“不要赔偿卡德尔”。

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自由党政府的解释
加拿大自由党政府也向民众解释了为什么要对卡德尔进行赔偿。

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国土安全部长古德尔说，这主要是赔偿在卡德尔被关押期间，加拿大政府忽略了对他的保护。

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上一届保守党政府就是否侵犯卡德尔人权打了三次官司，一直打到最高法院，但三场皆输。

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最高法院最终裁决，政府忽视了卡德尔人权，没有尽力保护他，让他在光塔纳摩关了10年，尤其是他当时还不到16岁，属于未成年。

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随后，卡德尔律师提出赔偿2千万加币。最终与政府达成赔偿协议。

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保守党前总理哈珀周末发布声明，称自己不对这笔赔偿负责。

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也有保守党重要人士批评特鲁多政府的赔偿金额，认为应该继续上诉，由法庭决定赔偿数目。

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国土安全部长古德尔对此的解释是，哈珀政府此前三场官司已经花掉了500万，继续这场官司，除了需要支付更多律师费用，交由法庭裁决的话，赔偿数字可能更多。

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同时，卡德尔的美国军人受害人家属已经向加拿大法庭提出，要求卡德尔把这笔钱赔偿给他们。

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15岁时和30岁时的卡德尔（CP）

（RCI with CBC）

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