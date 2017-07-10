要生孩子先养狗：研究显示宠物有助于免疫系统的正常发育

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

狗或其他宠物的陪伴对人的情绪有好处已经成为共识。但是研究人员发现，养宠物，尤其是养狗的另一个好处是让家里的微生物世界更加多样化，从而预防哮喘和过敏等疾病。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔兽医Jean Gauvin在接受Radio-Canada采访时介绍了最近的几项研究和《纽约时报》上个月的一篇文章。他说，现在城市居民绝大部分时间都在室内度过，而我们对清洁程度的要求已经让室内的微生物群的种类和数量下降到对免疫系统有害的程度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如哮喘和过敏。耶鲁大学的环境工程教授乔丹.佩奇亚解释说，这两种疾病都是免疫系统出问题的表现。在微生物群不足的环境里发育起来的免疫系统没机会被“校准”，因此会对它本该视而不见的东西一惊一乍，发起进攻，这就是过敏。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新生儿和狗共处有助于免疫系统正常发育

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

再乖的狗也会到处乱刨，去闻粪便或别的可疑之物，然后回家来打滚、求抱，舔主人的脸。但是《纽约时报》记者Richard Schiffman说，流行病学家最近的研究显示，狗带回家来的细菌、真菌等微生物，相当一部分对我们的健康是有好处的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

婴儿出生后的最初三个月对免疫系统的正常发育非常重要。不少养宠物的家庭在准备迎接新生儿时由于担心有猫有狗家里不够干净，会考虑把它们送走。但是佩奇亚说，正相反，让孩子在头三个月里和动物带到家里来的微生物共处，会让他们的免疫系统学会分辨敌友，从而降低他们长大以后患过敏和哮喘的风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

芝加哥大学的杰克.吉尔伯特等微生物学家曾经对一组印第安纳州的阿米什孩子和一组北达科他州的哈特教派孩子做过对比研究。这两个群体虽然都属于荷兰基督教门诺教派，都经营农场，但是经营方式却大相径庭。阿米什人拒绝现代文明和科技，用最传统的方式饲养家畜，孩子们无论是玩耍还是干活，都会经常和它们在一起。而哈特派教徒的农场机械化程度很高，孩子和牲畜没有接触。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈特派教徒的孩子有16%患哮喘，而阿米什孩子仅有2%。研究人员认为，这么大的差异和他们生活环境中有无动物是联系在一起的。对两组孩子的血液检测显示，阿米什孩子血液中的中性粒细胞比较活跃。哈特派孩子血液中有更多的嗜酸性粒细胞，而后者正是哮喘和过敏患者的特征之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两个教派都极爱干净。但是对室内灰尘的检测显示，阿米什人家里的微生物更加多样化。这份研究报告去年发表在新英格兰医学杂志上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家建议：如果不能把孩子带去农场，把农场带回家里也不错

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

绝大部分人不可能仿效阿米什人的生活方式。对城市居民来说，养狗不失为一种“把农场带进家里”的方法。吉尔伯特说，狗能增加56类细菌在室内环境中的数量。猫在这方面的作用远低于狗，目前对养猫是否能预防免疫系统异常还没有足够的研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，狗也能携带对人体有害的微生物，例如钩端螺旋体病毒。另外，如果你已经是一个哮喘患者或对某些东西过敏，现在开始养狗也无助于减轻症状。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尚在初期的研究：狗对我们情绪的作用也许并不仅仅是通过卖萌

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚利桑那大学的生物学家奈琴.斯泰克里正在进行的一项内容是关于狗与老年人的。她说，狗的陪伴能让人感到安慰或愉快，这并不是秘密。但她怀疑这种作用并不仅仅是因为狗的亲热刺激我们的大脑产生更多的“爱的荷尔蒙”（后叶催产素，一种脑下垂体后叶荷尔蒙），它给老人的肠道内微生物带来的变化可能也产生了抗抑郁的作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada et New York Times）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada