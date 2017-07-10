不仅可以报天气上闹钟：智能扬声器救人一命

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智能扬声器是近年来问世的家居智能产品之一，据称市场潜力巨大。大部分使用者把它当成一个会执行简单指令的小秘书，问它明天天气如何，叫它提醒自己别忘了倒垃圾或叫它放音乐。但是最近在美国新墨西哥州，一个智能扬声器在理解主人的问题时歪打正着，解救了一对母女。

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上个星期，这个家庭的男主人殴打妻子并用枪威胁她。智能扬声器的智力原本不足以处理这种情况。但是这名男子在争执当中问妻子“你叫警察了吗？”旁边的扬声器误以为这是对它的指令，立刻报警。

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警察赶到后很快救出了母女俩。但是逮捕嫌疑人却花了好几个小时，还动用了谈判专家和特警。当地警察局长冈萨雷斯说，母女俩平安获救多亏了她们家的智能扬声器。

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去年在阿肯色州，一名男子被杀死在自家浴缸里。警方也是通过智能扬声器的记录找到了嫌疑人。

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（RCI avec Radio-Canada）

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