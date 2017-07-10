安省康沃尔市因禁止女性在游泳池露胸被告上人权法庭

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一位安省女性最近把该省康沃尔市（Cornwall）告上了安大略省人权法庭。因为这个城市禁止女性和10岁以上女童在公共游泳池露出胸部。

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康沃尔市的市议员们星期一（7月10日）晚上将开会讨论此事，并将在今后几个星期内宣布他们讨论的结果：是修改规定还是上法庭。

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康沃尔市长说，投诉的女子并不是该市居民。受到她控告的还有七家酒店和安省东部的一个水上公园。

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目前安省人权法庭还没有定下开庭日期。这并不是第一次有人因女性不得在公共场所裸胸的规定提出控告。

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按照安大略省的法律，1996年以后女性裸胸就已经“合法化”了。但一些市政当局对此却有不同的规定。纠纷由此而起。

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（RCI with CP）

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