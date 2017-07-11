新不伦瑞克小岛渔民多次参与鲸鱼救助，不幸被鲸鱼撞死

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大新不伦瑞克是有海岸线的省份，在靠近美国缅因州边界的大西洋上有一个岛屿小镇，名叫坎普波洛（Campobello Island），有居民850人。星期一，岛上的一位渔民在海湾里为拯救鲸鱼而丧生，现在整个小镇都在哀悼他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乔•霍利特（Joe Howlett）和他的一个儿子 © Facebook / Tyler Howlett

死者是59岁的乔·霍利特（Joe Howlett）。 他是坎普波洛鲸鱼救助队的创始人之一。该队的另一名成员麦基·格林（Mackie Green）说，他们周一再次登上加拿大海洋渔业部的肋骨船，到圣劳伦斯湾拯救一条被粗缆绳缠在身上的鲸鱼，可就在他割断了缆绳，鲸鱼可以游走的时候，一下撞到了霍利特。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大海洋与渔业部已经证实7月10日发生一起致命的事件。该部发言人克里斯塔·彼得森（Krista Petersen）在一封电子邮件中写道：“对这一事件深感悲痛，并向死者的家属表示哀悼和慰问”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

坎普波洛市长斯蒂芬·斯马特（Stephen Smart）说：“乔·霍利特是一个非常活泼的人物，有很强的幽默感，他是一位好父亲，好丈夫。全镇上的人都知道他、尊敬他。他的去世对大家是一个大打击”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯马特说，霍利特死亡之前一直在努力拯救一只鲸鱼。他做这样的事已经很多年，也很有经验，取得了不少次成功。他是一个非常勇敢的人，从事着自己确信并喜欢的事情。但付出的代价太大了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC新闻致电加拿大鲸鱼研究所了解此事，那是一个专注于海洋生物保护的机构。他们确认，霍利特过去曾多次与他们合作， 就在几天前还救过另一条鲸鱼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada