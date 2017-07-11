魁北克一名救生员未能救回自己母亲精神受创，应不应算工伤？

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魁北克一位救护车医护人员因未能救活自己的母亲，精神受到创伤，无法继续工作，他试图申请工伤赔偿，但被拒绝。

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奥利维耶·米罗（Olivier Mireault）在魁北克省的Rawdon镇担任紧急救护工作。去年11月，他接到母亲的求助电话，但当他赶过去时，发现63岁的母亲因脑部主动脉瘤破裂，已经奄奄一息，他刚抱起来母亲就去世了。

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从那以后，他一直神情恍惚，担心还有其他的亲属和朋友打电话来，再死在他手上。以至于无法工作。他说无法想象再次面对这种情况。“如果有一天我必须送走我的父亲，我的妹妹，我的女儿，我的朋友，我的妻子，我真不知道我会如何反应”。因此七个月来，他一直未能上班。医生诊断他是“创伤后应激综合征”。

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但当他向魁北克工作场所健康和安全委员会（CNESST）申请工伤赔偿时，他被拒绝了。理由是他接到母亲的紧急求助电话时，还没到他的上班时间。工伤赔偿机构说，他们有统一的工伤申请评估程序，最起码的标准之一是工伤必须发生在工作时间，而且必须是“意外而突然”发生的。

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而米罗说，那天他在8点前到达工作岗位，是为做好准备工作，而且他们出车时，已是8点过了13秒。

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魁北克省代表救护人员的工会负责人丹尼尔·舒纳德（Daniel Chouinard）表示，工伤赔偿委员会已经多次拒绝医护人员心理创伤的索赔申请，理由是那是他们工作的组成部分。

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而据CNESST统计，从2010年至2014年，总共有475名医护人员申请精神创伤赔偿， 其中有309人被批准，占申请人总数的65％。

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