美国退伍军人谈卡德尔获千万赔偿：你们总理是卡德尔的“粉”

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加拿大政府向前关塔纳摩囚犯奥马尔.卡德尔做出道歉和1050万加元的赔偿，引起激烈争议。但是最严厉的谴责来自美国退伍军人莱恩.莫里斯。他说，加拿大总理特鲁多是卡德尔的“粉”。要不怎么会一有机会就偷偷摸摸地给他道歉赔钱呢？

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2002年7月在阿富汗，莫里斯在一场进攻塔利班营地的战斗中被手榴弹炸伤，导致一只眼睛失明。他的战友克里斯多夫.斯皮尔被炸死。当时15岁的卡德尔被父亲送去给塔利班当翻译，住在那个营地。卡德尔被指控扔出了那颗造成一死一伤的手榴弹。美军攻下营地后发现了重伤昏迷的他。后来他也左眼失明，右眼视力受损。

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莫里斯星期一（7月10日）通过视频接受了CBC主持人Rosemary Barton的采访。他并不认为卡德尔的公民权利受到了侵犯。当主持人提醒他这不是加拿大政府说的，而是加拿大最高法院的判决时，他不以为然，反驳说：“你们的最高法院爱怎么判怎么判，反正我们的最高法院不是这么判的。”

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莫里斯：这笔钱是我们的

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除了美国军事法庭裁定卡德尔犯有战争罪以外，美国犹他州法院2015年还判决卡德尔向斯皮尔的遗孀和莫里斯赔偿1亿3410万美元。在加拿大政府的道歉和赔偿被公布之前，他们正在要求加拿大法院执行这一判决。他们的律师本星期四将向安大略省高等法院提出申请，要求在此案审理期间冻结卡德尔的银行账户。

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此前有报道说，加拿大政府正是为了避免莫里斯等人的诉讼节外生枝，才赶在他们入禀加拿大法院之前支付赔偿金。对于这笔巨款应该如何使用有许多猜测和建议。可以想见的是，其中相当一部分会用来支付多年来的律师费。埃德蒙顿律师丹尼斯.埃德尼为卡德尔辩护超过十年，有一段时间甚至用自己的积蓄来代他支付有关费用，并在他出狱后收留他住到自己家里。

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卡德尔和他的辩护律师丹尼斯.埃德尼（左） © Ason Franson/CP

卡德尔上周在接受CBC采访时表示，如果加拿大政府的决定给莫里斯等人带来痛苦的话，他为此感到抱歉。莫里斯回应说，其实事情很简单，卡德尔只要签一张支票就可以感觉好很多，至少可以让他觉得他曾经尝试弥补自己犯下的可怕罪行。

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战场上杀人是否应该被判战争罪

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在被关押八年后，卡德尔为了获得被引渡回加拿大的机会向美国军事法庭承认了罪名。但是多伦多大学的法学教授奥黛丽.麦克林认为，这项战争罪判决是站不住脚的。因为在战场上，一方的参战者打死了另一方的参战者，这在世界上任何地方都不被视为战争罪。“外国敌军”打死美国军人是战争罪，美军打死外国敌军却不算，这是自相矛盾的。

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2010年，加拿大最高法院第三次判决加拿大政府在卡德尔案上违反宪法，侵犯了他的公民权利。他的律师据此判决要求两千万加元的赔偿。特鲁多政府决定停止这场已经耗费五百万加元的官司，寻求庭外解决。

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但是大部分加拿大人认为政府应该把官司打下去

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一项最新安格斯雷德民调结果显示，71%的加拿大人认为政府不应该赔偿和道歉，而应该继续把这场官司打下去。他们当中甚至有一部分是自由党和新民主党的支持者。保守党的支持者则绝大多数反对政府的决定。另外，64%的加拿大人认为卡德尔仍然是个潜在的威胁。

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但是同一项民调显示，尽管加拿大人不赞同政府对这件事的处理方式，但是他们同时也认为这起长达十多年的诉讼本来是可以避免的。将近四分之三的加拿大人（74%）同意卡德尔在15岁被俘时就是一个“娃娃兵”，本该一开始就按照有关国际公约被当成未成年参战者来处理。

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（RCI with CBC）

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