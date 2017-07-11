Photo Credit: CBC News

美国退伍军人谈卡德尔获千万赔偿：你们总理是卡德尔的“粉”

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 11 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大政府向前关塔纳摩囚犯奥马尔.卡德尔做出道歉和1050万加元的赔偿，引起激烈争议。但是最严厉的谴责来自美国退伍军人莱恩.莫里斯。他说，加拿大总理特鲁多是卡德尔的“粉”。要不怎么会一有机会就偷偷摸摸地给他道歉赔钱呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫里斯和斯皮尔的遗孀塔比莎。(Colin Perkel/Canadian Press/Pool)

2002年7月在阿富汗，莫里斯在一场进攻塔利班营地的战斗中被手榴弹炸伤，导致一只眼睛失明。他的战友克里斯多夫.斯皮尔被炸死。当时15岁的卡德尔被父亲送去给塔利班当翻译，住在那个营地。卡德尔被指控扔出了那颗造成一死一伤的手榴弹。美军攻下营地后发现了重伤昏迷的他。后来他也左眼失明，右眼视力受损。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫里斯星期一（7月10日）通过视频接受了CBC主持人Rosemary Barton的采访。他并不认为卡德尔的公民权利受到了侵犯。当主持人提醒他这不是加拿大政府说的，而是加拿大最高法院的判决时，他不以为然，反驳说：“你们的最高法院爱怎么判怎么判，反正我们的最高法院不是这么判的。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫里斯：这笔钱是我们的

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了美国军事法庭裁定卡德尔犯有战争罪以外，美国犹他州法院2015年还判决卡德尔向斯皮尔的遗孀和莫里斯赔偿1亿3410万美元。在加拿大政府的道歉和赔偿被公布之前，他们正在要求加拿大法院执行这一判决。他们的律师本星期四将向安大略省高等法院提出申请，要求在此案审理期间冻结卡德尔的银行账户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前有报道说，加拿大政府正是为了避免莫里斯等人的诉讼节外生枝，才赶在他们入禀加拿大法院之前支付赔偿金。对于这笔巨款应该如何使用有许多猜测和建议。可以想见的是，其中相当一部分会用来支付多年来的律师费。埃德蒙顿律师丹尼斯.埃德尼为卡德尔辩护超过十年，有一段时间甚至用自己的积蓄来代他支付有关费用，并在他出狱后收留他住到自己家里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
卡德尔和他的辩护律师丹尼斯.埃德尼（左） © Ason Franson/CP

卡德尔上周在接受CBC采访时表示，如果加拿大政府的决定给莫里斯等人带来痛苦的话，他为此感到抱歉。莫里斯回应说，其实事情很简单，卡德尔只要签一张支票就可以感觉好很多，至少可以让他觉得他曾经尝试弥补自己犯下的可怕罪行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

战场上杀人是否应该被判战争罪

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在被关押八年后，卡德尔为了获得被引渡回加拿大的机会向美国军事法庭承认了罪名。但是多伦多大学的法学教授奥黛丽.麦克林认为，这项战争罪判决是站不住脚的。因为在战场上，一方的参战者打死了另一方的参战者，这在世界上任何地方都不被视为战争罪。“外国敌军”打死美国军人是战争罪，美军打死外国敌军却不算，这是自相矛盾的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2010年，加拿大最高法院第三次判决加拿大政府在卡德尔案上违反宪法，侵犯了他的公民权利。他的律师据此判决要求两千万加元的赔偿。特鲁多政府决定停止这场已经耗费五百万加元的官司，寻求庭外解决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是大部分加拿大人认为政府应该把官司打下去

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一项最新安格斯雷德民调结果显示，71%的加拿大人认为政府不应该赔偿和道歉，而应该继续把这场官司打下去。他们当中甚至有一部分是自由党和新民主党的支持者。保守党的支持者则绝大多数反对政府的决定。另外，64%的加拿大人认为卡德尔仍然是个潜在的威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是同一项民调显示，尽管加拿大人不赞同政府对这件事的处理方式，但是他们同时也认为这起长达十多年的诉讼本来是可以避免的。将近四分之三的加拿大人（74%）同意卡德尔在15岁被俘时就是一个“娃娃兵”，本该一开始就按照有关国际公约被当成未成年参战者来处理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共安全部长解释为何向卡德尔道歉和赔款

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡德尔首次接受采访讲述过去十三年的经历

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政府为什么赶快把1050万加元打进卡德尔的银行账户

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡德尔获赔偿引起激烈争议

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

律师谈为卡德尔辩护的经历和感受

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
收听

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会七年前在BC省失踪的澳大利亚青年的遗骸被找到科技加拿大科技公司号称尊重多元化，做的如何呢？加拿大原住民、艺术与娱乐加拿大因纽特导演库努克成为奥斯卡评审委员会新成员国际、社会、移民与难民索马里寻求庇护青年历经400天，跨过15条边境线，抵达加拿大国际美国退伍军人谈卡德尔获千万赔偿：你们总理是卡德尔的“粉”加拿大原住民困难重重：原住民女性失踪、被谋杀听证委员会第5名资深成员辞职社会好险！加航客机旧金山机场避免一起撞机灾难人物、健康、社会魁北克一名救生员未能救回自己母亲精神受创，应不应算工伤？人物、动物世界、社会新不伦瑞克小岛渔民多次参与鲸鱼救助，不幸被鲸鱼撞死社会安省康沃尔市因禁止女性在游泳池露胸被告上人权法庭

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志