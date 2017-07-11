困难重重：原住民女性失踪、被谋杀听证委员会第5名资深成员辞职

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加拿大原住民失踪、被谋杀女性公开听证会（MMIWG）是原住民活动人士经过了漫长的斗争才争取来的。

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不过，刚刚开始的MMIWG听证会并不顺利，星期二（7月11日）再有一位重量级的委员会成员辞去了职位。

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MMIWG委员会5位委员之一的普拉提瓦（Marilyn Poitras）宣布辞职。

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普拉提瓦是原住民梅蒂族人。

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这已经是过去几个月中的第五位离开委员会工作的，也是级别最高的一位。

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此前，四名委员会工作人员已经辞职，包括听证会执行董事Michele Moreau。

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普拉提瓦在给加拿大总理特鲁多的辞职信中称，她辞去委员职位是因为“在目前的听证会执行框架下，她觉得无法达到自己理想中的效果。

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她也祝愿听证会能够继续下去。

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联邦原住民事务部长贝内特（Carolyn Bennett）随后召开记者会，对普拉提瓦辞职表示遗憾，但也表示，自己有信心听证会将继续下去。

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她说，委员会中需要梅蒂人的意见，但是否任命新的委员替代普拉提瓦，需要特鲁多与委员会其他四位委员交换意见后决定。

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其他委员会成员继续听证会

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她还称，在周一，她与其他的委员召开了“非常有建设性的会议”，委员会的其他成员非常坚定，要继续听证会。

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贝内特还介绍说，她认为，委员会有远见、崇尚加拿大价值观、并拥有需要的资金和人力、以及周密计划去完成这次听证会。

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她也表示，很多受害者家庭给她打电话，告诉她听证会一定要进行下去，有些家庭已经等了30年，并称这“或许是一生只有一次的机会”。

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自由党政府在竞选时承诺，如果当选将会召开原住民女性/女孩失踪以及被谋杀听证会。而保守党政府在任8年一直拒绝这样做。

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贝内特称，听证会委员会是独立的，他们的目标是按照目前的进度和预算将听证会完成。

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不过，有经验的CBC记者表示，大多数这类的听证会都会超支超时，所以，政府给予他们的支持，让他们有更多时间、按照自己的速度完成听证会也很重要。

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听证会还面临着如何取得受害者家属的信任，如何与受害人家属有效沟通，如何组织听证会等问题。

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一些受害者家庭等待了几十年

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听证会主要是希望研究原住民妇女女孩儿失踪与被谋杀案件高频率发生的系统性因素，找到解决问题的方式，以及纪念这些死去的原住民女性。

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有数字显示，已知的原住民女性失踪被谋杀人数达到4000人。

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而原住民社区表示，相当一部分受害人的案子没有得到及时正当的处理，还指责警方存在对原住民社区的偏见。

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