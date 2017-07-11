好险！加航客机旧金山机场避免一起撞机灾难

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加拿大航空管理公司周二（7月11日）发表一份声明称，上周五晚间，加拿大航空公司（Air Canada）的一架飞机在旧金山机场降落时，差点酿成撞机灾难。

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从多伦多飞往旧金山的AC759航班于午夜抵达旧金山。驾驶员与控制塔交流之后，开始下降。

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但是，就在快接近地面时，飞行员发现，飞机误进入了等待飞行的滑行道Taxiway C，而不是本应降落的跑道Runway28R。

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当时，滑行道上停着四架等待起飞的客机，满载着乘客和汽油。

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在公布的录音中，你可以听到滑行道上一架客机飞行员说：“加航的飞机朝我们直飞了过来。”

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另一个不知名的声音说：“这家伙往哪飞呢？他在朝滑行道上飞。”

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但几个声音听上去竟然不那么慌张。

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有专业人士指出，如果事故发生，有可能酿成北美航空史上最严重的空难。

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不过，控制塔也在同时发现了这个问题，紧急指令AC759起飞，重新降落。

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最终，飞机安全降落，避免了一次撞机灾难。

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目前，美国以及加拿大的航空管理机构以及加拿大航空公司都在就此事进行调查。

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联邦飞行事故调查员、退役的飞行员Larry Vance在接受CBC访问时表示，所有飞行员都知道，降落旧金山机场需要格外小心，因为跑道与滑行道之间的距离很近。

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他也表示，类似的失误并不常见。而对于航空公司来说，这是个好机会，调查结果会令所有飞行员汲取教训。

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(更多细节，可以观看这段视频。）

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