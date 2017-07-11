索马里寻求庇护青年历经400天，跨过15条边境线，抵达加拿大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在本月初加拿大民众参加国庆活动期间，有两名刚刚从索马里来到加拿大的难民申请人应属于最开心的。因为这两名年轻人刚刚经历了400多天的冒险旅程，跨越了三大洲15个国家的边界，花费了近4万美元，最终抵达了他们心中向往的目的地–加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾哈迈德·奥马尔（Abdikadir Ahmed Omar）和阿布迪·奥马尔（Guled Abdi Omar）在7月2日夜晚，从美国越过覆盖加拿大边界的油菜田，抵达曼尼托巴省边境上的小镇格雷特纳（Gretna）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾哈迈德说：“我们非常担心被美国那边的边境警察发现，必须小心谨慎地往北移动”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当阿布迪打911紧急求助电话时，他还有些担心是不是真的进入了加拿大。在看到来到面前的警官袖子上有一枚枫叶标志时，他才放心。一年多的冒险旅程终于到达终点了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“我是自由人了”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾哈迈德•奥马尔 © CBC

艾哈迈德回忆说：“那是最幸福的一刻，我终于到了加拿大，可以放松了。我没有被美国的警察发现，没有被拘留，我可以是一个自由人了。感谢上帝”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾哈迈德·奥马尔（Ahmed Omar）今年30岁，是索马里人，他的家在2016年6月受到伊斯兰武装青年党的攻击，还强迫他加入。这迫使他逃离索马里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿卜迪·奥马尔27岁，来自肯尼亚东部的达达布难民营，他是一名翻译，也是人权活动家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两人当时都意识到很多难民都是从地中海前往欧洲，那里的难民危机越来越严重，道路已经被隔断，必须选择其它的路线。经过深思熟虑，两人都选择了先飞往巴西，然后靠步行到加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

二人2017年1月18日在洪都拉斯相遇，说好与另外一些人结成团队。因为他们知道在前面的路上，可能成为蛇头的目标，也可能成为盗贼的下手对象。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿布迪•奥马尔 © CBC

困在墨西哥

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们和几十名逃出来的非洲难民一起，先前往巴西北部，然后再从秘鲁到厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉，然后抵达墨西哥。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一条传统的偷渡到美国的路线。但当他们二月份抵达墨西哥时，美国总统特朗普签署了一项行政命令，暂时禁止包括索马里在内的七个穆斯林国家的难民入境。而越来越多的非洲移民也对美国表现出的对穆斯林的敌意表示担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

墨西哥政府给予他们的只是临时人道主义签证，以便在该国过境。在墨西哥期间不仅没有足够的食物，还会遇到黑社会强迫偷渡者贩毒、绑架和勒索。这使他们俩很害怕。经过仔细考虑，他们决定孤注一掷翻越墨西哥与美国之间的隔离墙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾哈迈德说：“那是一个军事化的地区，所以我翻墙之后马上就被骑摩托车的巡逻人员抓住了，那是一个很可怕的时刻。他们询问了我一些问题，然后关押了40天。但最后我出庭时，讲了整个逃难的经历，女法官都流泪了。他们以6000美元的保证金释放了我，同意我在美国申请难民。其他人还有支付了一万美元，甚至两万美元的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿布迪也在6月6日被释放。他们一起到了明尼苏达州的圣克劳德市，那里有索马里社区，可以为他们提供帮助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“但是那些早来的索马里难民告诉我，即使他们已经在美国有了合法身份，也仍在担心被驱逐出境，加拿大才是最安全的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

于是这两名男子又计划最后一站。他们找到一个人愿意以700美元的价格开车送他们到边界。到了以后司机指着一棵树说：“你们就用那棵树做目标，我们称它为北极”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

偷渡进入美国与进入加拿大的不同

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿布迪说：“虽然进加拿大后，他们抓住我，告诉我被逮捕了，但并没有给我戴手铐，只是带我到边境局，还给我一些食物、毯子和水，这让我觉得就像到了家”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

几个小时之内，他们被送到附近的格雷特纳小镇，安排住在一座空置了的老年人住所，那所房子已成为临时移民住房。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

到达五个小时以后，天亮了。艾哈迈德说，他们被当地青少年邀请踢足球，还学习如何组织舞蹈。“我第一次觉得，没人问我是从哪来的，我的种族是什么，什么是我的宗教信仰”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

几天后，就有一个难民慈善团体将他们接到了温尼伯，安排他们住进公寓，那里还有索马里社区提供的帮助。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

现在他们只剩下一个目标 – 为出席难民委员会的听证做准备。目前初步定于9月初举行。艾哈迈德说：“我想加拿大的制度不会让我失望”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada