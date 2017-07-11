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加拿大科技公司号称尊重多元化，做的如何呢？

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 11 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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美国总统特朗普一月份公布“旅行禁令”之后，有一长串的加拿大科技公司一致表示，反对特朗普的做法，支持多元化。

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他们发出了一封公开信，称“我们相信多元化是强大和机会的来源”。

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加拿大广播公司（CBC）于是决定做一个调查，看看科技公司的多元程度如何？

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主持调查的记者布拉加（Matthew Braga）向31个加拿大科技公司发出了邀请，结果呢，只有3个公司回覆愿意参加调查。

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参与的三个公司是在滑铁卢的研发自动驾驶车的OTTO Motors，以及位于多伦多的投资软件研发公司Wealthsimple。

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此外，多伦多的网上零售市场公司Hubba表示，他们正准备进行第一次公司多元化调查。

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至于其他的公司，包括了黑莓手机等其他公司要么没有回覆，要么表示没有相关的数据。

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美国科技界有一个著名的计划，称为“包容计划，Project  Include”，就是指导新成立的科技公司如何在雇佣员工时做到多元化，比如包含不同的族裔，以及性别平等。

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依然是白人男性的领域
许多科技以及其他公司都意识到，多元族裔的员工一起努力，更有助于生产成功的产品、或是解决问题。

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这主要是因为，不同背景与族裔会带来不同的思维、独特的视角，弥补科技公司一直以来以白人男性为主的不足。

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公司的多元报告是对公司员工的族裔背景进行统计，这令公司更容易了解员工状况，可以把信息量化，以便据此建设更为多元的团队。

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当然报告并不能令公司做到真正的多元化。比如，在2016年，脸书（Facebook）雇请的8500名员工当中，只有145名黑人。

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我们也了解到，在苹果公司，西班牙裔员工占了12%，而谷歌这个比例只有4%。

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再比如，Uber员工中，只有15%为女性。

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多元报告还包括更细节的内容，比如员工待在公司的时间，或者有多少员工是残疾人、又有多少公开了自己的同性恋身份。

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依据一些基本信息，报告能够提供一个清晰的影像，表明公司不同性别与种族员工的状况。

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加拿大科技公司“没多少可说的”
在美国，“多元报告”是2014年开始的，也是一次草根群众带头的行动。

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从这一点看，加拿大科技公司已经迟了三年。

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但目前为止，加拿大还没有类似的报告出台。

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一名科技公司的负责人Payne表示，需要有个带头人，一个公司领导这次行动。

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参与公司做的如何？
在CBC交给科技公司的调查问卷中，问题包括了：贵公司是否有员工多元化的数据？如何收集？为什么收集？是否可以向CBC提供这些数据？

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两个参与公司给出的数据有限，只包括了各部门员工性别比例。

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Otto Motor：165名员工中，80%为男性。

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其中比例最高的操作员，达33%，而在产品制作方面则没有女性。

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Wealthsimple：118名员工中，71%为男性。

其中，管理层女性比例为32%，团队领导比例为30%。

尽管没有具体数字，但是几家公司向记者提供了公司为多元以及性别平衡所作出的努力。包括了：

  1. 为员工提供了“祈祷房”；母亲哺乳区，以及更灵活的工作时间；
  2. 保证有产假福利；
  3. 不分性别厕所；
  4. 在工作面试时，去掉与性别相关以及非包容性的语言；
  5. 面试时，保证有一名女性管理层参与；
  6. 申请表格中，不再表明性别、种族、年龄、性取向；
  7. 为女性员工设立“内部发展与导师项目”。

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