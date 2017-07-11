加拿大因纽特导演库努克成为奥斯卡评审委员会新成员

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努纳武特地区的因纽特人导演扎查理亚斯.库努克（Zacharias Kunuk ）将加入美国电影艺术与科学学院，和另外七百多名新成员一起评审2018年的各项奥斯卡金像奖。他刚收到邀请时，还以为那是一封诈骗邮件。

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库努克的《冰原飞毛腿》（Atanarjuat， 2001年）在2015年多伦多国际电影节上评出的加拿大电影史上十大佳作中排名第一。这部电影在发行当年被评为多伦多国际电影节最佳加拿大电影，获得嘎纳国际电影节的处女作长片类的最佳摄影奖和爱丁堡国际电影节的最佳新导演奖等奖项。

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库努克1957年出生在加拿大北方的巴芬岛，今年59岁。他的新作《搜索者》（Maliglutit, 2016）已在加拿大全国各地上映，目前他正在拍摄电视连续剧《和我的祖先一起打猎》。

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在奥斯卡金像奖连续两年被批评“太白”以后，评审委员会努力吸收有色少数族裔成员。

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（RCI with CBC）

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