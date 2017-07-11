七年前在BC省失踪的澳大利亚青年的遗骸被找到

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2010年8月14日，24岁的澳大利亚青年欧文.鲁尼走出BC省小城Grand Forks的医院，从此再也没有人见过他。他的皮夹和背包还留在医院。此前他在一次聚会中被人打伤头部，因此去医院治伤。

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BC省法医服务部门本星期证实说，上个月Grand Forks的搜救人员在演习中发现的骸骨确实属于鲁尼。他们发现骸骨的地点在距离医院三公里的哈迪山上。

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他的父母家人多年来从未放弃寻找。他的母亲在Facebook上发文说，尽管她为这个消息心碎，但是令人感到安慰的是，他们终于可以带他回家了。

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加拿大国土辽阔，大城市以外的人口密度不高。在这里失踪的人，被找到需要很长时间和一点运气。2014年10月，日本女游客Atsumi Yoshikubo (吉窪昌美)在西北地区失踪，骸骨在将近两年后被一个猎人发现。2007年7月，九岁女孩塞德丽卡在魁北克省三河市失踪，骸骨八年后才被找到。

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1998年11月，加拿大总理特鲁多的弟弟米歇尔.特鲁多在BC省滑雪时遇到雪崩遇难，尸体至今没有找到。

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（RCI with CBC）

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