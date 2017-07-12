新民主面临挑战 党领竞选辩论：碳税、养老金、公共安全成焦点

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关注加拿大政坛的朋友们不知是否有留意，加拿大第三大政党新民主党（New Democratic Part，NDP）目前正在举行党领袖竞选。

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加拿大议会338个议席中，NDP拥有44个。

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NDP党领袖竞选第二轮辩论昨天（7月11日）在萨斯喀通举行。

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上个星期四，不列颠哥伦比亚省的议员朱利安（Peter Julian）因筹措资金遇到困难等原因，宣布退出党领袖角逐。

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剩下的四名候选人是来自安大略省的议会议员安格斯（Charlie Angus），曼尼托巴省的议员阿什顿（Niki Ashton），魁北克议员卡龙（Guy Caron）,以及安大略省省议员辛格（Jagmeet Singh）。

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萨斯喀彻温应对气候变化政策意外成焦点

四人的辩论首先集中在了清洁能源、环境、以及碳税等问题上，当被问到，如何在曼尼托巴、萨斯喀彻温这样的草原地区实施碳税的时候，四个人竟不约而同把矛头对准了萨斯喀彻温省的省长沃尔（Brad Wall）。

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沃尔最近出台的省预算案，因为削减了环境保护的投资而大受批评。

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安格斯说，沃尔还活在过去，就像人们已经广泛开始使用手机了，他却还在捍卫打字机。草原省份有相当丰富的清洁能源资源。

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阿什顿表示，最重要的是新民主党要在草原省份创造良好的绿色工作。

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辛格形容沃尔刚通过的预算案是“冷酷、野蛮的”。他强调，NDP应该保证在向清洁能源过渡之中，没有人因此被遗忘。他解释说，他的政策主要是征收碳税的时候，需要减轻中产阶层的负担。

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卡龙则直接说，沃尔以及曼尼托巴省长帕里斯特（Brian Pallister）在应对气候变化方面的政策是错误的。

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他们的发言引起了沃尔强烈反弹。他在推特上说：原来萨斯喀彻温需要碳税，怪不得这里的人们不需要新民主党。

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养老金方案辩论

四位候选人也就加拿大养老金计划发表自己的看法。

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安格斯首先攻击辛格的“单一受益计划”。

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辛格的计划是，把现有的养老金各类计划合并，以收入为基础，变成一个单一受益计划。

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安格斯认为，养老金计划应该是统一的，不应该有收入差别，保证养老金应该是NDP政策的首要基石。

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而辛格则为自己的政策辩解，他说，如果一对夫妇有一百万收入，他们并不需要每个月那1000元的养老金，而应该贡献给贫困老人。

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当然四位候选人都对目前自由党财政部长莫诺（Bill Morneau）的养老金计划大加鞭挞。

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他们称他为“破坏养老金的头目”—— 主要是指责他将养老金制度私有化。

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阿什顿说，莫诺的整个职业生涯都是在“破坏他人的养老金计划”。

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让加拿大更安全

四位NDP候选人都保证，一旦上台，会尽力保护加拿大的安全，但实施的侧重点各自不同。

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卡龙表示，NDP应该尽力帮助罪案受害人，不仅仅是在庭审过程中帮助他们，还应该在之后有帮助计划。

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安格斯说，他会向警队提供更多的资源和帮助。

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辛格则说，加拿大人不应该面临“安全”与“公民自由”之间进行选择，两者可以同时并存。

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他也表示，加拿大的监狱体系需要改革，应该更以改造为目标，但也应该意识到，一些危险的罪犯，应该将其与加拿大社区隔离。

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NDP总体面临困境

在辩论之前，卡龙和辛格都公开了他们在新民主党内的支持者，尤其是一些有影响力的人物支持。

这也是党领竞选中影响党员民意的一个方面。

下一次辩论会在西部维多利亚市，时间是八月初。

不过，新民主党在2015年11月联邦大选，失去议会反对党的位置之后，一直面临着总体的困境。

首先是，原来的党领袖穆凯尔失去了党内信任投票，无缘继续领导新民主党 —— 穆凯尔的任期在新党领袖选出之后结束。

第二，NDP地位尴尬。

在2016年第一季度，新民主党筹集到的资金只有130万加币，而支持率只有13%。

在加拿大政治光谱上，自由党是中间偏左政党，而新民党被认为是左派政党——两党在一些事务上的立场有重合之处。

如何在目前的环境下，既坚持其左派的立场，又得到尽可能广泛的支持？

比如在输油管道建设、碳税、环境变化、加美关系上更能凸显自己的特色，是新民主党新党领面临的问题。

新民主党的党领袖将在今年10月底由党员投票决出。

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