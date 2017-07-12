刘晓波的律师呼吁特鲁多总理助力

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美国人权律师杰拉德·甘泽尔是刘晓波的代表律师之一，本周二他向英国广播公司表示他们已经准备好了医疗专机，只待中国政府放行刘晓波。在此前，甘泽尔也接受了加拿大广播公司As It Happens新闻节目的采访，在采访中，他呼吁加拿大政府和加拿大总理特鲁多为争取刘晓波转院到德国或美国治疗助力。

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As It Happens节目采访（英文）

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据沈阳医院周三发布的消息，刘晓波目前病情垂危。但据总部位于香港的中国人权民运信息中心引述刘晓波亲属提供的消息，刘晓波身体状况周二有所好转，周三早晨神智清醒。民运信息中心还表示，刘晓波的家人目前正沈阳的一幢别墅内，没有行动自由，而刘霞和弟弟刘晖与家人失去联络两天。

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近几周来，中国政治犯刘晓波再度受到世界各大媒体和海内外华人的关注，身患晚期肝癌的刘晓波自确诊入住沈阳医院时就表示希望出国治疗，上周日，从美国和德国赶往中国会诊的美德癌症专家建议尽快将刘晓波转院到海外治疗，他们认为目前刘的状况可以转院海外。

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但中国官方表示中国医疗专家认为刘病情危重，已经不适合转院；中国外交部此前在被问及是否允许刘晓波出国治疗时，表示中国政府对中国公民的出入境一向依法管理，并指出各国“应尊重中国司法”，不得利用任何个案来干涉中国内政。到目前为止，没有迹象显示中国政府对此有所松动。

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人权律师杰拉德·甘泽尔是总部设在美国的非政府组织Freedom Now的创始人，这一组织曾为全球数名著名政治犯的释放作出努力。他在接受加拿大广播公司采访时对目前国际社会的一些领导人不再努力对中国人权问题施加压力表示遗憾。

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今年61岁的刘晓波是中国著名的异见民主人士，2009年因协助起草《08宪章》被中国政府以煽动颠覆国家罪判处11年监禁，2010年，刘获得诺贝尔和平奖，但中国政府不允许监禁中的刘或他的妻子（处于监视居住中）前往瑞典出席颁奖仪式，今年5月，刘被诊断患有晚期肝癌，获准保外就医。

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