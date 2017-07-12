加拿大一百公斤“大枫叶金币”被盗 德国警方逮捕两名嫌疑人

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德国柏林警方逮捕了涉嫌盗窃“大枫叶金币”的两名嫌疑人，并搜查了他们的住所。

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德国当地媒体透露，三月份，胆大窃贼利用梯子进入柏林的博德博物馆（Bode Museum)，然后用独轮车把直径53公分的金币偷了出来。

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上个星期，警方公布了嫌疑人出现在当地车站的监控录像。

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在金币被盗之后，德国警方表示，金币有可能已经被销毁，零散出售。

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目前尚不知道金币的下落。

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关于“大枫叶金币， Big Maple Leaf”：

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加拿大皇家铸币厂制造，是用100 公斤 24 克纯金打造，总值为 420 万美金；

24 420 打造于2007年；

世界最大金币，收入了吉尼斯世界纪录；

加拿大铸币厂曾骄傲宣称：为什么要制造世界最大金币？因为我们造得出来；

金币直径53 公分，厚 3 公分，一面是伊丽莎白二世的头像，另一面是加拿大国家标志枫叶图案；

3 总共制造了五枚。

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