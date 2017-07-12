丧妻教授希望医疗机构改善临终关怀医疗服务

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渥太华卡尔顿大学副教授保罗·亚当斯前不久在《渥太华公民报》发表文章，呼吁加拿大改善临终关怀医疗服务。

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亚当斯教授的妻子，56岁的外交官苏珊·苏科茨去年九月因乳腺癌去世，苏珊患乳腺癌四年。亚当斯教授在文章中说，在妻子患病这几年中，他陪伴妻子历经诊断，手术，化疗全过程，他们以为他们对癌症患者面对的问题有足够的了解，但妻子去世前最后5天的经历让他震惊。

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在苏珊·苏科茨去世前的6个月，乳腺癌扩散，亚当斯说妻子当时为未来的死亡做了她认为自己可以做到的一切准备：修订遗嘱，选好墓地和墓碑，教会亚当斯为他们的儿子做他最喜欢吃的意大利面酱等等。

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但在妻子最后在家中晕倒，被送入医院急救时，他才意识到他们没有为苏珊最后的日子做好准备。在急救室接受抢救一天后，苏珊被转入癌症病房，不再接受输液，进入生命最后的阶段。亚当斯在震惊中意识到他们对临终关怀医疗几乎完全不了解。

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通常在癌症病人病情扩散后，癌症专科医生会将他们转给临终关怀（Palliative Care）医生，苏珊的癌症专科医生在她去世前5个月介绍她去看临终关怀医生，但当时因苏珊还在进行舒缓性的化疗，他们没有被临终关怀医生接受，失去了这一机会。

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尚普兰医院临终关怀部主任娜婷·沃克说，亚当斯夫妇的遭遇并非个别案例，许多人都不了解临终关怀不仅仅是为即将去世的人提供的，另外不少人（包括医疗界人士）对治愈性治疗和舒缓治疗的区别也了解不足，沃克同时指出，未必人人需要临终关怀专科医生，重要的是医生应该指导病人理解临终关怀。临终关怀医疗服务的意义是让患绝症的病人及时并正确地采取舒缓治疗措施，以提高患者去世前的生活质量。

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