加拿大法院是否会批准冻结卡德尔的资产？法学专家谈美军遗孀的诉讼

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在加拿大政府赔偿前关塔纳摩囚犯奥马尔.卡德尔1050万加元后，美国军人遗孀塔比瑟.斯皮尔立刻表示将要求法院下令冻结他的资产。但是几位接受《Globe and Mail》采访的加拿大法学专家分析说，她打赢这场官司的胜算不大。

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加拿大达尔豪斯大学的退休法学教授沃恩.布莱克和西安大略大学法学教授斯蒂芬.皮特尔都认为，要说服法官下令冻结卡德尔的资产，塔比瑟.斯皮尔的律师必须证明他确实有可能试图藏匿或转移财产。但是目前唯一的证据是媒体报道中引用的匿名消息来源。

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代表塔比瑟.斯皮尔和美国退伍军人莱恩.莫里斯的律师本星期四将向安大略省高等法院提出申请，要求在法院审理他们向卡德尔索赔案期间冻结后者资产。美国犹他州法院2015年判决卡德尔向他们两人赔偿1亿3410万美元。他们正在要求安大略省高等法院执行这一判决。如果冻结了卡德尔的资产，那么一旦索赔案胜诉，就可以动用加拿大政府的赔偿金来付给他们。

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目前在美国任教的加拿大司法专家塔尼亚.莫奈斯杰认为索赔案胜诉也不容易。她解释说，加拿大法院是否执行一项外国法院下达的判决，关键要看这项判决是否符合加拿大的司法原则和标准。

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（RCI with Globe and Mail）

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